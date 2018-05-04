«МЮ» проиграл «Брайтону»

Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс, но мяч был выбит с линии усилиями Рохо. Однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.
После этого матча «МЮ» с 77 очками на 2-м месте, а «Брайтон» на 11-м месте — 40 очков.
Чемпионат Испании. 37-й тур
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: Гросс, 57. «Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Каяль, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 90+3), Искиэрдо (Марч, 88).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминэй, 76), Феллаини (Лингард, 68), Янг, Мата, Погба, Матич, Марсьяль, Рэшфорд.Предупреждения: Маррей, 47. Гросс, 67.