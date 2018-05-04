«МЮ» проиграл «Брайтону»

В матче 37-го тура Английской Премьер-лигипотерпел гостевое поражение от— 0:1.

Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс, но мяч был выбит с линии усилиями Рохо. Однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.

После этого матча «МЮ» с 77 очками на 2-м месте, а «Брайтон» на 11-м месте — 40 очков.