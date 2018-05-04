ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МЮ» проиграл «Брайтону»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:1.

    Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Искьердо прорвался по левому краю штрафной и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда по воротам пробил Паскаль Гросс, но мяч был выбит с линии усилиями Рохо. Однако арбитр показал, что пересечение линии всё же было.

    После этого матча «МЮ» с 77 очками на 2-м месте, а «Брайтон» на 11-м месте — 40 очков.

    Чемпионат Испании. 37-й тур
    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0)
    Гол: Гросс, 57. «Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Каяль, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 90+3), Искиэрдо (Марч, 88).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминэй, 76), Феллаини (Лингард, 68), Янг, Мата, Погба, Матич, Марсьяль, Рэшфорд.Предупреждения: Маррей, 47. Гросс, 67.
    Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • 03/05
    • Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью
  • 02/05
    • «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой
  • 02/05
    • Де Хеа в рекордный четвертый раз признан лучшим игроком «МЮ» в сезоне
  • 02/05
    • «Вулверхэмптон» претендует на Азмуна
  • 02/05
    • Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ»
  • 02/05
    • СМИ: Моуринью разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Подробный разбор
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мира
  • Россия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
  • 2,85
    •
  • В пятом матче «Нэшвилла» и «Виннипега» не стоит ждать резвого старта
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая
  • 1,90
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:05
    • «Севилья» одержала победу над «Реал Сосьедадом»
  • 23:42
    • ПСЖ не справился с «Амьеном»
  • 20:55
    • Мещеряков: Задачи «Локо» на новый сезон — место в пятерке и достойное выступление в ЛЧ
  • «Болонья» покинет Турин с абсолютным нулем
  • «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
    • 1,57Сегодня в 21:45
  • 20:09
    • Семин: Мы обязательно поговорим о будущем «Локо», но чуть позже
  • 19:58
    • Геркус: Новый контракт Семина – свидетельство полной поддержки и доверия
  • 19:23
    • Симеоне пропустит финал Лиги Европы из-за дисквалификации
  • 19:14
    • «Локомотив» продлил контракт с Семиным
  • 18:58
    • Каррера: Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»
  • 18:48
    • РФС: «Тосно» не имеет возможности получить лицензию на участие в еврокубках
  • 18:41
    • Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    • Вчера в 17:46
  • 17:21
    • Президент «Анжи» наказан за поведение после матча с «Уралом»
  • 16:59
    • Джеррард будет тренировать «Рейнджерс»
  • 15:17
    • Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:08
    • «Спартак» может отстранить Пилипчука до завершения сезона
  • Разгрома от «Милана» ждать не стоит
  • «Милан» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
    • 1,73Сегодня в 19:00
  • 10:23
    • На 3-м тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч зрителей
  • 09:53
    • «Герта» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити»
  • 09:08
    • Бразильский футболист предпочел «Барселоне» донецкий «Шахтер»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус