«Бетис» на своем поле обыграл «Малагу»

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.
У победителей забитыми мячами отметились защитник Риза Дурмиси и хавбек Фабиан Руис. У гостей мяч на свой счет забил нападающий Юссеф Эн-Несири.
После этой победы «Бетис» набрал 59 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, а «Малага», у которой в активе 20 очков, занимает последнее место.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Бетис» — «Малага» — 2:1 (1:1)
Голы: Эль-Несири, 20 (0:1), Дурмиси, 24 (1:1), Руис, 73 (2:1)«Бетис»: Лопе, Барраган, Манди, Амат (Тельо, 81), Хуниор, Дурмиси, Гарсия, Руис, Хоакин (Гуардадо, 68), Будебуз (Лорен, 56), Санабриа«Малага»: Хименес, Росалес, Эрнандес, Микель, Гонсалес, Лестьенн (Самуэль, 88), Адриан, Ласен, Исаак (Браун, 77), Эн-Несири, Ролан (Буэно, 82)Предупреждения: Хоакин — Адриан, Эрнандес, Микель, Самуэль