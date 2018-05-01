ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бетис» на своем поле обыграл «Малагу»

    Бетис Малага Футбол Испании Примера Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Бетис» — «Малага»
    На фото:«Бетис» — «Малага»
    В заключительном матче 35-го тура Примеры «Бетис» принимал «Малагу».

    Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

    У победителей забитыми мячами отметились защитник Риза Дурмиси и хавбек Фабиан Руис. У гостей мяч на свой счет забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

    После этой победы «Бетис» набрал 59 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, а «Малага», у которой в активе 20 очков, занимает последнее место.

    Чемпионат Испании. 35-й тур
    «Бетис» — «Малага» — 2:1 (1:1)
    Голы: Эль-Несири, 20 (0:1), Дурмиси, 24 (1:1), Руис, 73 (2:1)«Бетис»: Лопе, Барраган, Манди, Амат (Тельо, 81), Хуниор, Дурмиси, Гарсия, Руис, Хоакин (Гуардадо, 68), Будебуз (Лорен, 56), Санабриа«Малага»: Хименес, Росалес, Эрнандес, Микель, Гонсалес, Лестьенн (Самуэль, 88), Адриан, Ласен, Исаак (Браун, 77), Эн-Несири, Ролан (Буэно, 82)Предупреждения: Хоакин — Адриан, Эрнандес, Микель, Самуэль
    «Движуха» припадет на второй тайм«Бетис» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 30 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси
  • Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»
    •
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • 30/04
    • Рамос: Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет
  • 30/04
    • «Сельта» уволит главного тренера
  • 29/04
    • «Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство
  • 29/04
    • Чакыр рассудит «Реал» и «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов
  • 29/04
    • Пенальти принес «Атлетико» победу над «Алавесом»
  • 29/04
    • Зидан: Не хочу, чтобы Бейл и Бензема ушли из «Реала»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Бетис» продолжит движение вперед
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 апреля
  • 5,58
    •
  • Что принесет вояж бразильцев в Уругвай?
  • «Насьональ Монтевидео» — «Сантос». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 2 мая
  • 2,07
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    • 00:41
  • Примера. «Барселона» — чемпион, «Реал» обыграл «Леганес», «Атлетико» одолел «Алавес»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • 00:20
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Арсенал», «Ливерпуль» не справился со «Стоком», «Тоттенхэм» победил «Уотфорд»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:02
  • 23:59
    • «Тоттенхэм» разобрался с «Уотфордом»
  • 22:47
    • У Анчелотти не было «никаких переговоров» с российскими клубами
  • 22:29
    • Семин: У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы я продолжал работу
  • 22:14
    • Мусаев: Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом
  • 21:59
    • Марадона передумал уходить из «Аль-Фуджейры»
  • 21:40
    • Семин: Две необязательные ошибки повлияли на результат
  • 21:27
    • Салах не будет дисквалифицирован
  • 21:15
    • Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» проиграл «Краснодару»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:01
  • 20:55
    • Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»
  • 20:41
    • «Сельта» уволит главного тренера
  • 20:30
    • «Шальке» отстранил Майера до конца сезона
  • 20:14
    • Хайнкес: В матче с «Реалом» все решат мелочи
  • 19:41
    • Зидан: Постараемся забить «Баварии» быстрый гол
  • 19:27
    • Балотелли исключил возможность возвращения в «Милан»
  • 19:12
    • Рамос: Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет
  • 18:51
    • «Краснодар» объявил об уходе Лаборде
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус