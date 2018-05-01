«Бетис» на своем поле обыграл «Малагу»

В заключительном матче 35-го тура Примерыпринимал

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

У победителей забитыми мячами отметились защитник Риза Дурмиси и хавбек Фабиан Руис. У гостей мяч на свой счет забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

После этой победы «Бетис» набрал 59 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, а «Малага», у которой в активе 20 очков, занимает последнее место.