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    Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

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    Футболисты «Уфы»
    На фото:Футболисты «Уфы»
    «Уфа» одержала победу над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0.

    Хозяева забили единственный гол уже на 3-й минуте. Александр Сухов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева, который уверенно пробил мимо Александра Довбни.

    После этого матча «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице (39 очков), а «СКА-Хабаровск» — 16-е (13 очков).

    Чемпионат России. 28-й тур
    «Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 – 3 Сысуев.«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Живоглядов (Обляков, 68), Сысуев (Кротов, 58), Пауревич, Стоцкий, Салатич, Игбоун (Засеев, 90), Сухов.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Аделейе (Секульски, 64), Наваловский, Черевко, Самсонов, Савичев (Казанков, 80), Канунников, Карасев (Федотов, 54), Гришко, Маркович.Предупреждения: Гришко (15), Аделейе (36), Самсонов (75).
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