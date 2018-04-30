Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

одержала победу надв домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0.

Хозяева забили единственный гол уже на 3-й минуте. Александр Сухов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева, который уверенно пробил мимо Александра Довбни.

После этого матча «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице (39 очков), а «СКА-Хабаровск» — 16-е (13 очков).