Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0.
Хозяева забили единственный гол уже на 3-й минуте. Александр Сухов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильвестр Игбун сбросил мяч на Дмитрия Сысуева, который уверенно пробил мимо Александра Довбни.
После этого матча «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице (39 очков), а «СКА-Хабаровск» — 16-е (13 очков).
Чемпионат России. 28-й тур
«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 3 Сысуев.«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Живоглядов (Обляков, 68), Сысуев (Кротов, 58), Пауревич, Стоцкий, Салатич, Игбоун (Засеев, 90), Сухов.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Аделейе (Секульски, 64), Наваловский, Черевко, Самсонов, Савичев (Казанков, 80), Канунников, Карасев (Федотов, 54), Гришко, Маркович.Предупреждения: Гришко (15), Аделейе (36), Самсонов (75).