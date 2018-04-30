«Тоттенхэм» разобрался с «Уотфордом»

В Лондоне состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги —принимал

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Три очка «шпорам» принесли голы Деле Алли и Гарри Кейна.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 71 очко и располагается на четвертом месте, однако у «шпор» на один матч меньше, чем у «Ливерпуля» (72 очка). У «Уотфорда» осталось 38 очков, команда занимает 12-е место.