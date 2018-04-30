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    «Тоттенхэм» разобрался с «Уотфордом»

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    Гарри Кейн
    На фото:Гарри Кейн
    В Лондоне состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги — «Тоттенхэм» принимал «Уотфорд».

    Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

    Три очка «шпорам» принесли голы Деле Алли и Гарри Кейна.

    После этой победы «Тоттенхэм» набрал 71 очко и располагается на четвертом месте, однако у «шпор» на один матч меньше, чем у «Ливерпуля» (72 очка). У «Уотфорда» осталось 38 очков, команда занимает 12-е место.

    Чемпионат Англии. 35-й тур
    «Тоттенхэм» — «Уотфорд» — 2:0 (1:0)
    Голы: Алли, 16 (1:0). Кейн, 48 (2:0). «Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Триппьер, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Ваньяма, 63), Эриксен, Дайер, Алли (Ламела, 83), Сон Хын Мин (Сиссоко, 74), Кейн.«Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения (Дини, 64), Кабаселе, Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Каррильо, 83), Грэй (Деулофеу, 64), Ришарлисон.Предупреждение: Ваньяма, 64.
    Выездной ужас «шершней» продолжится«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 30 апреля
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