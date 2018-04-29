Десайи назвал Бразилию, Аргентину и Германию фаворитами ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Франциивысказался о чемпионате мира 2018 года.

«Я вижу, что Россия уже готова к приему чемпионата мира по футболу, последний стадион в Самаре уже открыт. Я рад видеть эту энергетику. У России есть такая возможность развиваться благодаря футболу, встречам с командами, болельщиками – это здорово.

Мы говорим о чемпионате мира, это, конечно, событие такого масштаба, которое нельзя ни с чем сравнить. В футболе это все-таки самое важное соревнование.

Мы знаем, что фаворитами чемпионата являются Бразилия, Аргентина, Германия. Помимо самих матчей, очень важны те мероприятия, которые организуются вокруг – это фестиваль болельщиков, который позволяет им встречаться, общаться в полной безопасности», — приводит слова Десайи ТАСС.