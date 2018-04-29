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    Аджоев считает победу над «Анжи» заслуженной

    Арсенал Тула Анжи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
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    Гурам Аджоев
    На фото:Гурам Аджоев
    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (2:1) в 28-м туре Премьер-лиги.

    «Заслуженно победили в матче против соперника, который был очень мотивирован. Нам важно подтверждать свой уровень в каждом матче, что и удалось сделать в игре с "Анжи".

    Можно сказать, что сыграли для болельщиков, которые после рекордной посещаемости в прошлом туре вновь заполнили стадион.

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    Сейчас для нас это самый большой стимул: мы видим, как в Туле любят футбол, и стараемся радовать своей игрой и результатами. Всех с победой», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

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