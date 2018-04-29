Аджоев считает победу над «Анжи» заслуженной

Президент «Арсенала»поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (2:1) в 28-м туре Премьер-лиги.

«Заслуженно победили в матче против соперника, который был очень мотивирован. Нам важно подтверждать свой уровень в каждом матче, что и удалось сделать в игре с "Анжи".

Можно сказать, что сыграли для болельщиков, которые после рекордной посещаемости в прошлом туре вновь заполнили стадион.

Тульский "Арсенал" взял верх над "Анжи"

Сейчас для нас это самый большой стимул: мы видим, как в Туле любят футбол, и стараемся радовать своей игрой и результатами. Всех с победой», — цитирует Аджоева «Чемпионат».