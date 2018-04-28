Тульский «Арсенал» взял верх над «Анжи»

Тульскийодержал домашнюю победу над махачкалинским(2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче на 16-й минуте. Кантемир Берхамов с правого края вошёл в штрафную, качнул защитника и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.

На 22-й минуте Прудников из центрального круга сделал мягкий заброс к штрафной, Арсен Хубулов выиграл забег на скорость у защитника и без помех расстрелял ворота «Арсенала».

На 62-й минуте туляки быстро разыграли угловой. Альварес навесил в штрафную, Ткачев скинул мяч дальше на Стопиллу Сунзу, который пробил головой в угол ворот!

«Арсенал» с 39 очками временно вышел на шестое место в турнирной таблице. «Анжи» остался 14-м с 24 очками.