Джорджевич: Если Дзюбы нет рядом, сразу становится тише

Нападающий тульского «Арсенала»поделился мнением о партнере по атаке, права на которого принадлежат «Зениту».

«Дзюба внес позитив в команду, когда он с нами, тихо никогда не бывает – шутки, смех. Если его нет рядом, то сразу становится тише.

Как Дзюбу называют в "Арсенале"? Божович иногда в шутку называет "Игрочишка" и "Тренеришка".

Последняя шутка? Мы разбирали игру с "Зенитом", тренер спросил, почему он не отбил мяч после углового Паредеса, когда стоял на ближней штанге. Артем ответил, что вначале хотел отбить головой, потом решил, что лучше грудью. А пока думал, мяч влетел в ворота.

Мы по-разному играем. Мне нравится врываться за спины защитников, находить свободные зоны. Артем любит, чтобы мяч был внизу, в ногах. Мяч у него отобрать тяжело, он большой и мощный.

Артем — один из лучших форвардов в России, думаю, он достоин сыграть на чемпионате мира. В моей сборной России он точно бы играл», — приводит слова Джорджевича «Советский спорт».