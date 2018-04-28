АПЛ. «Ливерпуль» не справился со «Стоком», «Челси» в гостях у «Суонси»

«Ливерпуль» – «Сток Сити» 0:0

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал «Сток Сити».

Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Стоит отметить, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал свою голевую серию — до этого поединка египтянин забивал в восьми матчах кряду во всех турнирах.

«Ливерпуль», у которого 72 очка, располагается на третьей позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сток Сити» (30 очков) после этого матча поднялся на 18-е место.

Чемпионат Англии. 36-й тур «Ливерпуль» – «Стоук Сити» – 0:0 «Ливерпуль»: Кариус, Клаван, ван Дейк, Морено, Гомез, Александр-Арнолд (Клайн, 65), Вайналдум, Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Ингс (Милнер, 65).«Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди (Собхи, 52), Зума, Бауэр, Аллен, Ндиай, Крауч (Флетчер, 65), Диуф, Шачири.Предупреждения: Крауч, 36. Диуф, 42. ван Дейк, 88.

«Бёрнли» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» дома сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).

«Бернли» с 54 очками занимает седьмое место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги Европы.

Чемпионат Англии. 36-й тур «Бернли» — «Брайтон» — 0:0 «Бернли»: Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд (Хендрик, 81), Леннон (Нкуду, 72), Вуд (Воукс, 66), Гвюдмундссон, Барнс.«Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно (Скелотто, 89), Даффи, Данк, Каяль, Гросс, Стивенс, Ульоа (Маррей, 67), Кноккарт, Искиэрдо (Марч, 85).Предупреждения: Стивенс, 41. Маррей, 73.

«Кристал Пэлас» – «Лестер Сити» 5:0

«Лестер» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:5) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.

На 56-й минуте при счете 0:2 у «лис» был удален полузащитник Марк Олбрайтон.

«Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице с 44 очками, «Кристал Пэлас» идет на 11-м месте (38).

Чемпионат Англии. 36-й тур «Кристал Пэлас» — «Лестер» — 5:0 (2:0) Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0). Лофтус-Чик, 81 (3:0). ван Анхолт, 84 (4:0). Бентеке, 90 — с пенальти (5:0).«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур (Шлупп, 83), Миливоевич, Лофтус-Чик (Бентеке, 86), Таунсенд (Ли Чхон Ен, 86), Заа.«Лестер»: Хамер, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чудхури (Адриэн Силва, 46), Варди, Махрез, Ихеаначо (Диабате, 46), Грэй.Предупреждения: Кабай, 53. Адриэн Силва, 78. Удаление: Олбрайтон (Лестер), 56.

«Хаддерсфилд Таун» – «Эвертон» 0:2

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал гостевую победу над «Хаддерсфилдом» — 2:0.

Счет в матче на 39-й минуте открыл немецкий нападающий гостей Дженк Тосун. А на 77-й минуте сенегальский хавбек Идрисса Гейе удвоил преимущество ливерпульцев.

После этого матча «Эвертон» с 48 очками на 8-м месте, а «Хаддерсфилд» на 16-м месте — 35 очков.

Чемпионат Англии. 36-й тур «Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2 (0:1) Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Ш.Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Мори, 75), Руни (Дэйвис, 63), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 72).Предупреждение: Хогг, 50.

«Ньюкасл Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион» 0:1

В параллельном матче «Вест Бромвич Альбион» в гостях одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Вест Бромвич» по-прежнему идет последним, но благодаря сегодняшней победе сохраняет теоретические шансы остаться в АПЛ.

Чемпионат Англии. 36-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1 (0:1) Гол: Филлипс, 29 (0:1). «Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Дамметт (Мерфи, 58), Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Гэйл (Слимани, 65), Перес (Хоселу, 78).«Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Крыховяк, 77), Рондон (Робсон-Кану, 90+4), Филлипс, Макклин (Эванс, 89).Предупреждения: Ливермор, 37. Ньом, 45+1. Диаме, 68. Макклин, 82.

«Саутгемптон» – «Борнмут» 2:1

В матче 36-го тура АПЛ «Борнмут» на выезде уступил «Саутгемптону» — 1:2.

Дубль в составе победителей оформил сербский полузащитник Душан Тадич.

Чемпионат Англии. 36-й тур «Саутгемптон» — «Борнмут» — 2:1 (1:1) Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1). «Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Лемина, Тадич (Уорд-Проуз, 87), Редмонд (Лонг, 59), Остин (Хейбьерг, 72).«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Сермен, 72), Л.Кук, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).Предупреждения: Л.Кук, 4. Беднарек, 47. Уорд-Проуз, 89. Маккарти, 90+1. Седрик Суариш, 90+2. Хейбьерг, 90+5.

«Суонси Сити» – «Челси»

28 апреля, 19:30 мск

«Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити»

29 апреля, 16:15 мск

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

29 апреля, 18:30 мск

«Тоттенхэм Хотспур» – «Уотфорд»

30 апреля, 20:00 мск