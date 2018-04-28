ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ливерпуль» не справился со «Стоком», «Челси» в гостях у «Суонси»

    Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Бернли Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Вест Бромвич Вест Хэм Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Саутгемптон Сток Сити Суонси Тоттенхэм Уотфорд Хаддерсфилд Таун Челси Эвертон Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»
    uefa.com
    С 28 по 30 апреля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 36-го тура.

    «Ливерпуль» – «Сток Сити» 0:0

    В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал «Сток Сити».

    Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

    Стоит отметить, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал свою голевую серию — до этого поединка египтянин забивал в восьми матчах кряду во всех турнирах.

    «Ливерпуль», у которого 72 очка, располагается на третьей позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сток Сити» (30 очков) после этого матча поднялся на 18-е место.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Ливерпуль» – «Стоук Сити» – 0:0
    «Ливерпуль»: Кариус, Клаван, ван Дейк, Морено, Гомез, Александр-Арнолд (Клайн, 65), Вайналдум, Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Ингс (Милнер, 65).«Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди (Собхи, 52), Зума, Бауэр, Аллен, Ндиай, Крауч (Флетчер, 65), Диуф, Шачири.Предупреждения: Крауч, 36. Диуф, 42. ван Дейк, 88.

    «Бёрнли» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» дома сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).

    «Бернли» с 54 очками занимает седьмое место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги Европы.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Бернли» — «Брайтон» — 0:0
    «Бернли»: Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд (Хендрик, 81), Леннон (Нкуду, 72), Вуд (Воукс, 66), Гвюдмундссон, Барнс.«Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно (Скелотто, 89), Даффи, Данк, Каяль, Гросс, Стивенс, Ульоа (Маррей, 67), Кноккарт, Искиэрдо (Марч, 85).Предупреждения: Стивенс, 41. Маррей, 73.

    «Кристал Пэлас» – «Лестер Сити» 5:0

    «Лестер» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:5) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.

    На 56-й минуте при счете 0:2 у «лис» был удален полузащитник Марк Олбрайтон.

    «Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице с 44 очками, «Кристал Пэлас» идет на 11-м месте (38).

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Лестер» — 5:0 (2:0)
    Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0). Лофтус-Чик, 81 (3:0). ван Анхолт, 84 (4:0). Бентеке, 90 — с пенальти (5:0).«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур (Шлупп, 83), Миливоевич, Лофтус-Чик (Бентеке, 86), Таунсенд (Ли Чхон Ен, 86), Заа.«Лестер»: Хамер, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чудхури (Адриэн Силва, 46), Варди, Махрез, Ихеаначо (Диабате, 46), Грэй.Предупреждения: Кабай, 53. Адриэн Силва, 78. Удаление: Олбрайтон (Лестер), 56.

    «Хаддерсфилд Таун» – «Эвертон» 0:2


    В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал гостевую победу над «Хаддерсфилдом» — 2:0.

    Счет в матче на 39-й минуте открыл немецкий нападающий гостей Дженк Тосун. А на 77-й минуте сенегальский хавбек Идрисса Гейе удвоил преимущество ливерпульцев.

    После этого матча «Эвертон» с 48 очками на 8-м месте, а «Хаддерсфилд» на 16-м месте — 35 очков.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2 (0:1)
    Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Ш.Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Мори, 75), Руни (Дэйвис, 63), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 72).Предупреждение: Хогг, 50.

    «Ньюкасл Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион» 0:1

    В параллельном матче «Вест Бромвич Альбион» в гостях одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

    «Вест Бромвич» по-прежнему идет последним, но благодаря сегодняшней победе сохраняет теоретические шансы остаться в АПЛ.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1 (0:1)
    Гол: Филлипс, 29 (0:1). «Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Дамметт (Мерфи, 58), Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Гэйл (Слимани, 65), Перес (Хоселу, 78).«Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Крыховяк, 77), Рондон (Робсон-Кану, 90+4), Филлипс, Макклин (Эванс, 89).Предупреждения: Ливермор, 37. Ньом, 45+1. Диаме, 68. Макклин, 82.

    «Саутгемптон» – «Борнмут» 2:1

    В матче 36-го тура АПЛ «Борнмут» на выезде уступил «Саутгемптону» — 1:2.

    Дубль в составе победителей оформил сербский полузащитник Душан Тадич.

    Чемпионат Англии. 36-й тур
    «Саутгемптон» — «Борнмут» — 2:1 (1:1)
    Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1). «Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Лемина, Тадич (Уорд-Проуз, 87), Редмонд (Лонг, 59), Остин (Хейбьерг, 72).«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Сермен, 72), Л.Кук, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).Предупреждения: Л.Кук, 4. Беднарек, 47. Уорд-Проуз, 89. Маккарти, 90+1. Седрик Суариш, 90+2. Хейбьерг, 90+5.

    «Суонси Сити» – «Челси»

    28 апреля, 19:30 мск

    «Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити»

    29 апреля, 16:15 мск

    «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

    29 апреля, 18:30 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» – «Уотфорд»

    30 апреля, 20:00 мск

    Выездной ужас «шершней» продолжится«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 30 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • 28/04
    • «Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»
  • 27/04
    • ПСЖ предложил Венгеру четырехлетний контракт
  • 27/04
    • УЕФА открыл дело в отношении Симеоне
  • 27/04
    • Симеоне рискует получить трехматчевую дисквалификацию
  • 27/04
    • Пайет — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 27/04
    • Пять игроков «Арсенала» и «Марселя» — в команде недели Лиги Европы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
  • 1,89
    •
  • Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
  • 3,70
    •
    Футбол. Главное
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Примера. «Реал» примет «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    •
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • 18:37
    • «Севилья» отправила в отставку Монтеллу
  • 20:11
    • «Эмполи» вернулся в Серию А
  • 19:53
    • «Лион» одержал победу над «Нантом»
  • 18:20
    • «Бавария» разгромила «Айнтрахт»
  • 17:58
    • Петраков покинул «Томь»
  • 18:21
    • Гол и пас Аршавина принесли «Кайрату» победу над «Иртышом»
  • 18:08
    • Глушаков не сыграет против «Амкара»
  • 17:25
    • «Спартак» разгромил «Амкар» в молодежном первенстве
  • 17:16
    • «Ливерпуль» не сумел обыграть «Сток Сити»
  • 17:00
    • ФНЛ: «Оренбург» обыграл «Тюмень», «Енисей» уступил «Химкам» и другие результаты
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус