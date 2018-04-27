Комитет ФИФА по этике снял подозрения с Фатмы Самуры

Комитет ФИФА по этике, получивший жалобу на генерального секретаря организациив связи с возможным конфликтом интересов, не нашел нарушений в ее действиях, сообщает BBC.

В среду стало известно, что на Самуру была направлена жалоба в комитет ФИФА по этике, связанная с заявочной кампанией на проведение ЧМ-2026. Генеральный секретарь ФИФА подозревалась в нарушении статей кодекса по этике относительно обязательств по раскрытию информации и кооперации, а также конфликтом интересов. В частности члены рабочей группы ФИФА по оценке заявок на право принять турнир обнаружили, что не было раскрыто наличие родственной связи Самуры и экс-форварда «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуфа, который является послом заявки Марокко.

Сама Самура назвала безосновательными обвинения в нарушении кодекса этики организации.

В поддержку Самуры также выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Помимо Марокко на право проведения чемпионата мира 2026 года претендуют Канада/США/Мексика, которые объявили о подаче объединенной заявки. Место проведение турнира будет выбрано 13 июня.