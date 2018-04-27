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    Комитет ФИФА по этике снял подозрения с Фатмы Самуры

    ФИФА Между тем Скандалы
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    Фатма Самура
    На фото:Фатма Самура
    Комитет ФИФА по этике, получивший жалобу на генерального секретаря организации Фатму Самуру в связи с возможным конфликтом интересов, не нашел нарушений в ее действиях, сообщает BBC.

    В среду стало известно, что на Самуру была направлена жалоба в комитет ФИФА по этике, связанная с заявочной кампанией на проведение ЧМ-2026. Генеральный секретарь ФИФА подозревалась в нарушении статей кодекса по этике относительно обязательств по раскрытию информации и кооперации, а также конфликтом интересов. В частности члены рабочей группы ФИФА по оценке заявок на право принять турнир обнаружили, что не было раскрыто наличие родственной связи Самуры и экс-форварда «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуфа, который является послом заявки Марокко.

    Сама Самура назвала безосновательными обвинения в нарушении кодекса этики организации.

    В поддержку Самуры также выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Помимо Марокко на право проведения чемпионата мира 2026 года претендуют Канада/США/Мексика, которые объявили о подаче объединенной заявки. Место проведение турнира будет выбрано 13 июня.

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