Рамос: Иньеста выиграл бы два «Золотых мяча», если бы его звали Андресиньо

Защитник и капитан «Реала»сожалеет, что полузащитник «Барселоны»не выиграл «Золотой мяч».

Испанец попадал в финальную тройку претендентов на награду в 2010 и 2012 годах, но оба раза проиграл партнеру по команде Лионелю Месси.

Ранее издание France Football, вручающее «Золотой мяч», извинилось перед Иньестой за то, что он ни разу не получил этот приз. Главный редактор журнала Паскаль Фарре в своей колонке опубликовал материал под названием «Извините, Андрес».

«Если бы Иньесту звали Андресиньо, он бы выиграл два "Золотых мяча". Ему было сложно получить признание. Возможно, мы виноваты в этом. Есть фантастические игроки, и Андрес мог бы получить "Золотой мяч", как Фигу и Каннаваро", – цитирует Marca Рамоса.