ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Рамос: Иньеста выиграл бы два «Золотых мяча», если бы его звали Андресиньо

    Реал Мадрид Барселона Примера Футбол Испании Лига чемпионов УЕФА Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Серхио Рамос
    На фото:Серхио Рамос
    Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос сожалеет, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не выиграл «Золотой мяч».

    Испанец попадал в финальную тройку претендентов на награду в 2010 и 2012 годах, но оба раза проиграл партнеру по команде Лионелю Месси.

    Ранее издание France Football, вручающее «Золотой мяч», извинилось перед Иньестой за то, что он ни разу не получил этот приз. Главный редактор журнала Паскаль Фарре в своей колонке опубликовал материал под названием «Извините, Андрес».

    «Если бы Иньесту звали Андресиньо, он бы выиграл два "Золотых мяча". Ему было сложно получить признание. Возможно, мы виноваты в этом. Есть фантастические игроки, и Андрес мог бы получить "Золотой мяч", как Фигу и Каннаваро", – цитирует Marca Рамоса.

    О чём будет думать «Бавария»?«Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
  • 26/04
    • Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству побед
  • 25/04
    • «Бавария» уступила «Реалу» в Мюнхене
  • 25/04
    • Хамес сыграет в атаке «Баварии» против «Реала»
  • 25/04
    • Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал»
  • 24/04
    • Вальверде может покинуть «Барселону»
  • 24/04
    • Два топ-клуба Европы включились в борьбу за Иньесту
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • «ДинаМО» Киев
  • Что пишет британская и итальянская пресса о полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома»
    •
  • Салах и Фирмино — убойная парочка
  • Пять выводов после матча на «Энфилде»
    •
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пройдет ли Россия США на ЮЧМ?
  • Россия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля
  • 2,48
    •
  • Испанцы не станут рисковать
  • «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
  • 1,96
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:18
    • «Ливерпуль» не продаст Салаха даже за 200 миллионов фунтов
  • 10:16
    • У Митришева было желание отомстить «Спартаку» за прошлогодний «чемпионский матч»
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    • 10:02
  • Команды забьют как минимум однажды
  • «Леванте» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 27 апреля
    • 1,70Завтра в 22:00
  • 09:48
    • Луис Энрике хочет переманить в «Арсенал» лидера «Ромы»
  • «Деревенщина» рвется в Лигу чемпионов
  • «Хоффенхайм» – «Ганновер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 27 апреля
    • 1,90Завтра в 21:30
  • 09:25
    • Марсело стал рекордсменом Лиги чемпионов среди защитников по голам в плей-офф
  • 09:11
    • Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству побед
  • 08:59
    • В Бразилии появится статуя Педро Роши
  • 08:23
    • «Гвадалахара» выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ
  • «Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария»
  • Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ
    • 02:11
  • 00:58
    • Зидан: Победа «Баварии» на «Бернабеу» более чем вероятна
  • 00:47
    • Киммих: Жаль, что Роббена пришлось так быстро заменить
  • 00:32
    • Мюллер: Мы были слишком наивны
  • 23:39
    • «Бавария» уступила «Реалу» в Мюнхене
  • 22:57
    • Зобнин: Из-за прошлогодней травмы до сих пор не могу выйти на прежний уровень
  • 22:16
    • Колобков: Сборная России может победить любую команду на ЧМ-2018
  • 21:13
    • Окслейд-Чемберлен из-за травмы пропустит ЧМ-2018
  • 21:05
    • Хамес сыграет в атаке «Баварии» против «Реала»
  • Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета
  • Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить
    • Вчера в 20:57
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус