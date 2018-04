«Гвадалахара» выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Мексиканскаявыиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

«Гвадалахара» уступила канадскому «Торонто» в ответном матче финала со счетом 1:2, но выиграла турнир в серии пенальти.

В составе «Торонто» в основное время голами отметились Джози Алтидор (на 25-й минуте) и Себастьян Джовинко (44), у хозяев отличился Орбелин Пинеда (19).

Дополнительное время закончилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Гвадалахары» — 4:2.

«Гвадалахара» стала чемпионом турнира во второй раз. Кроме этого мексиканская команда стала участником клубного чемпионата мира.

