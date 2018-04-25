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    Орлов назвал Карреру несостоявшимся тренером

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о работе главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в нынешнем сезоне.

    «Я продолжаю утверждать, что Каррера — это еще несостоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа.

    На сегодня лидер среди тренеров — это Гончаренко. Кучаев, Чалов, Головин — какие ребята, как они все заблистали. И в "Локомотиве" есть два Миранчука. Хотим мы этого или нет, но они прибавили под руководством Семина. Вот где тренеры работают. Два клуба — "Локомотив" и ЦСКА», — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

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