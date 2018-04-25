Орлов назвал Карреру несостоявшимся тренером

Телекомментаторвысказал мнение о работе главного тренера «Спартака»в нынешнем сезоне.

«Я продолжаю утверждать, что Каррера — это еще несостоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа.

На сегодня лидер среди тренеров — это Гончаренко. Кучаев, Чалов, Головин — какие ребята, как они все заблистали. И в "Локомотиве" есть два Миранчука. Хотим мы этого или нет, но они прибавили под руководством Семина. Вот где тренеры работают. Два клуба — "Локомотив" и ЦСКА», — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».