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    Вильмотс: Куртуа сливал стартовый состав сборной Бельгии

    Сборная Бельгии
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    Марк Вильмотс
    На фото:Марк Вильмотс
    Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвинил голкипера «Челси» Тибо Куртуа в сливе стартового состава команды перед матчами.

    «В 18.00 я рассказывал игрокам план на игру, а в 18.15 все уже было в интернете. Это означает, что кто-то из игроков сливал состав. И это все абсолютно серьезно. Несколько французских журналистов рассказали мне, что это делал отец Куртуа.

    Если ты так поступаешь, то просто не уважаешь свою родину. Для меня такое поведение — это позор. У противника появлялось больше времени, чтобы подготовиться к матчу. Я же узнавал стартовый состав соперника за час до начала матча. Но отмечу, что на чемпионате мира-2014 в Бразилии такого не случалось», — сказал Вильмотс в эфире телеканала beIN Sports.

    Напомним, Вильмотс возглавлял сборную Бельгии с 2012 по 2016 год.

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