Вильмотс: Куртуа сливал стартовый состав сборной Бельгии

Бывший главный тренер сборнойобвинил голкиперав сливе стартового состава команды перед матчами.

«В 18.00 я рассказывал игрокам план на игру, а в 18.15 все уже было в интернете. Это означает, что кто-то из игроков сливал состав. И это все абсолютно серьезно. Несколько французских журналистов рассказали мне, что это делал отец Куртуа.

Если ты так поступаешь, то просто не уважаешь свою родину. Для меня такое поведение — это позор. У противника появлялось больше времени, чтобы подготовиться к матчу. Я же узнавал стартовый состав соперника за час до начала матча. Но отмечу, что на чемпионате мира-2014 в Бразилии такого не случалось», — сказал Вильмотс в эфире телеканала beIN Sports.

Напомним, Вильмотс возглавлял сборную Бельгии с 2012 по 2016 год.