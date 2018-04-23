«Арсенал» согласился бы заплатить большую сумму за игру Дзюбы против «Зенита»

Об этом заявил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
«Кто заплатит, неважно. Это не столь важный вопрос. У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.
Безусловно, это того стоило. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше», — цитирует Балашова «Спорт-Экспресс».
Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
Напомним, что «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Во встрече арендованный у «сине-бело-голубых» форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве сравнял счет на 88-й минуте.