«Арсенал» согласился бы заплатить большую сумму за игру Дзюбы против «Зенита»

Тульский «Арсенал» согласился бы заплатить большую сумму за участиев матче чемпионата России против «Зенита», если бы это предусматривалось в договоре.

Об этом заявил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

«Кто заплатит, неважно. Это не столь важный вопрос. У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим.

Безусловно, это того стоило. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше», — цитирует Балашова «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Во встрече арендованный у «сине-бело-голубых» форвард поучаствовал в первой голевой атаке и в меньшинстве сравнял счет на 88-й минуте.