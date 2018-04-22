Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 3:3.
Хозяева поля первыми вышли вперед на 3-й минуте, когда Горбатенко отличился точным ударом в дальний угол. На 36-й минуте Паредес прямым ударом с углового сравнял счет, но перед самым перерывом Ткачев вновь вывел «Арсенал» вперед.
На 77-й минуте Горбатенко за срыв атаки гостей получил вторую желтую и покинул поле, а Кузяев в последней десятиминутке оформил дубль и приблизил «Зенит» к победе. Тем не менее, точку поставил форвард туляков Дзюба — 3:3.
«Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) — третье.
Чемпионат России. 27-й тур
«Арсенал» — «Зенит» — 3:3 (2:1)
Голы: 1:0 – 3 Горбатенко, 1:1 – 36 Паредес, 2:1 – 45 Ткачев, 2:2 – 82 Кузяев, 2:3 – 84 Кузяев, 3:3 – 88 Дзюба.«Арсенал»: Левашов, Беляев, Альварес, Сунзу, Комбаров (Хагуш, 57), Ткачев (Берхамов, 84), Александров (Шевченко, 90), Чаушич, Горбатенко, Кангва, Дзюба.«Зенит»: Лодыгин, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси, Полоз (Кузяев, 66).Предупреждения: Горбатенко, 23, Дриусси, 26, Ткачев, 45, Александров, 81. Удаление: Горбатенко, 77.