Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

сыграл вничью св домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 3:3.

Хозяева поля первыми вышли вперед на 3-й минуте, когда Горбатенко отличился точным ударом в дальний угол. На 36-й минуте Паредес прямым ударом с углового сравнял счет, но перед самым перерывом Ткачев вновь вывел «Арсенал» вперед.

На 77-й минуте Горбатенко за срыв атаки гостей получил вторую желтую и покинул поле, а Кузяев в последней десятиминутке оформил дубль и приблизил «Зенит» к победе. Тем не менее, точку поставил форвард туляков Дзюба — 3:3.

«Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) — третье.