ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

    РФПЛ Футбол России Арсенал Тула Зенит Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дзюба стал героем матча
    На фото:Дзюба стал героем матча
    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с питерским «Зенитом» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 3:3.

    Хозяева поля первыми вышли вперед на 3-й минуте, когда Горбатенко отличился точным ударом в дальний угол. На 36-й минуте Паредес прямым ударом с углового сравнял счет, но перед самым перерывом Ткачев вновь вывел «Арсенал» вперед.

    На 77-й минуте Горбатенко за срыв атаки гостей получил вторую желтую и покинул поле, а Кузяев в последней десятиминутке оформил дубль и приблизил «Зенит» к победе. Тем не менее, точку поставил форвард туляков Дзюба — 3:3.

    «Арсенал» (36 очков) занимает шестое место в таблице, «Зенит» (49) — третье.

    Чемпионат России. 27-й тур
    «Арсенал» — «Зенит» — 3:3 (2:1)
    Голы: 1:0 – 3 Горбатенко, 1:1 – 36 Паредес, 2:1 – 45 Ткачев, 2:2 – 82 Кузяев, 2:3 – 84 Кузяев, 3:3 – 88 Дзюба.«Арсенал»: Левашов, Беляев, Альварес, Сунзу, Комбаров (Хагуш, 57), Ткачев (Берхамов, 84), Александров (Шевченко, 90), Чаушич, Горбатенко, Кангва, Дзюба.«Зенит»: Лодыгин, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси, Полоз (Кузяев, 66).Предупреждения: Горбатенко, 23, Дриусси, 26, Ткачев, 45, Александров, 81. Удаление: Горбатенко, 77.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку
  • Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива»
    •
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • 22/04
    • «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ
  • 21/04
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 21/04
    • Глушаков призвал вернуть систему «весна-осень»
  • 21/04
    • «Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
  • 21/04
    • Дзюба примет участие в матче с «Зенитом»
  • 21/04
    • Глушаков: Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля
  • 5,81
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:38
    • «Тосно» и «Амкар» огласили составы
  • 15:29
    • ЦСКА и «Краснодар» назвали составы
  • 14:58
    • «Эспаньол» уверенно справился с «Жироной»
  • 13:35
    • «Ливерпуль» и «Рому» рассудит немецкий арбитр
  • 13:17
    • Передня считает поражение от «Динамо» незаслуженным
  • 13:04
    • Дзюба сыграет против «Зенита» с первых минут
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    • 12:55
  • 12:53
    • «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ
  • 12:35
    • Отец Иньесты: Сейчас подходящее время для ухода из «Барселоны»
  • 12:21
    • Кержакова смущают разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал»
  • 11:52
    • Французы опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018
  • 11:40
    • Перед «Ротором» поставили задачу выйти в РФПЛ
  • 11:36
    • Хосонов хочет играть не хуже ветеранов
  • 11:19
    • Егоров передаст в КДК документы по виновникам нецензурной брани в Каспийске
  • 11:11
    • Бикфалви: У меня лично было три голевых момента
  • 11:01
    • Ароян настроен на попадание в еврокубки по итогам следующего сезона
  • 11:01
    • Борьба за золото для «Спартака» серьезно осложнилась, считает Ещенко
  • 10:35
    • Тарханов: «Урал» должен попасть в шестерку
  • 10:15
    • «СКА-Хабаровск» и «Динамо» объявили составы
  • Команды согласятся на ничью
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля
    • 3,25Завтра в 22:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус