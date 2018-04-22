«Амкар» взял верх над «Тосно»

На 18-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: Сухарев нарушил правила против Мильковича и Алексей Еськов уверенно указал на «точку». Удар реализовал Александр Рязанцев.
А уже в компенсированное время «Амкар» снял вопросы о победителе. Маргасов потерял мяч в центре поля, сразу же пермяки провели контратаку, Михаил Костюков вновь ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел Буйволова и в итоге оказался в сетке.
После этого матча «Амкар» с 31 очком остался в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, а «Тосно» с 24 очками — в зоне вылета, на 15-м месте.
Чемпионат России. 27-й тур
«Тосно» (Тосно) – «Амкар» (Пермь) – 0:2 (0:1)
Голы: Рязанцев, 17 – с пенальти (0:1). Костюков, 90+2 (0:2).«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Галиулин, Жигулев (Палиенко, 56), Полетанович, Нуну Роша (Рикардинью, 82), Мирзов, Мелкадзе (Труич, 33).«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Милькович, Гол (Костюков, 88), Рязанцев, Гащенков, Идову, Комолов (Эззатоллахи, 71), Бодул (Форбс, 76).Предупреждения: Мирзов, 73. Буйволов, 77. Эззатоллахи, 87. Гол, 87. Нигматуллин, 90+1.