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    «Амкар» взял верх над «Тосно»

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    «Амкар»
    На фото:«Амкар»
    Пермский «Амкар» одержал гостевую победу над «Тосно» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

    На 18-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: Сухарев нарушил правила против Мильковича и Алексей Еськов уверенно указал на «точку». Удар реализовал Александр Рязанцев.

    А уже в компенсированное время «Амкар» снял вопросы о победителе. Маргасов потерял мяч в центре поля, сразу же пермяки провели контратаку, Михаил Костюков вновь ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел Буйволова и в итоге оказался в сетке.

    После этого матча «Амкар» с 31 очком остался в зоне стыковых матчей, на 13-м месте, а «Тосно» с 24 очками — в зоне вылета, на 15-м месте.

    Чемпионат России. 27-й тур
    «Тосно» (Тосно) – «Амкар» (Пермь) – 0:2 (0:1)
    Голы: Рязанцев, 17 – с пенальти (0:1). Костюков, 90+2 (0:2).«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Галиулин, Жигулев (Палиенко, 56), Полетанович, Нуну Роша (Рикардинью, 82), Мирзов, Мелкадзе (Труич, 33).«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Милькович, Гол (Костюков, 88), Рязанцев, Гащенков, Идову, Комолов (Эззатоллахи, 71), Бодул (Форбс, 76).Предупреждения: Мирзов, 73. Буйволов, 77. Эззатоллахи, 87. Гол, 87. Нигматуллин, 90+1.
    Сможет ли «Амкар» отобрать очки у «Тосно»?«Тосно» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля
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