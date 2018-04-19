«Уфа» получит денежное вознаграждение от «Манчестер Сити»

получит денежное вознаграждение от, который на выходных стал чемпионом Англии. В английском клубе выступает бывший полузащитник уфимской команды

В соответствии с договором, который был заключен при переходе футболиста, уфимцы единоразово получат от англичан денежный бонус в случае победы «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Денежный бонус за чемпионство "Манчестер Сити"? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это — просто приятный бонус для нашего клуба.

Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ. Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для "Уфы" это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его», — цитируют генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова «Известия».

Напомним, что Александр Зинченко выступал в составе «Уфы» с 2015 по 2016 год.