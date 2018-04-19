«Челси» взял верх над «Бернли»

Лондонскийодержал выездную победу над(2:1) в перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Кэхилл со своей половины поля сделал заброс вперёд, Мозес на скорости ворвался в штрафную «Бернли» и прострелил во вратарскую, а защитник хозяев Кевин Лонг срезал мяч в свои ворота.

На 64-й минуте счет сравнялся. Гудмундссон после смещения с фланга в центр нанёс удар в ближний угол, но мяч резко полетел в противоположный, попав в ногу Эшли Барнса. Куртуа не успел среагировать на рикошет.

На 69-й минуте Жиру не смог пробить с лёта после навеса Эмерсона, мяч достался Виктору Мозесу, который практически с края вратарской расстрелял ворота «Бернли» ударом в ближний угол.

После этого матча «Челси» с 63 очками на 5-м месте, а «Бернли» на 7-м месте — 52 очка.