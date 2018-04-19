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    «Челси» взял верх над «Бернли»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Бернли» (2:1) в перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Кэхилл со своей половины поля сделал заброс вперёд, Мозес на скорости ворвался в штрафную «Бернли» и прострелил во вратарскую, а защитник хозяев Кевин Лонг срезал мяч в свои ворота.

    На 64-й минуте счет сравнялся. Гудмундссон после смещения с фланга в центр нанёс удар в ближний угол, но мяч резко полетел в противоположный, попав в ногу Эшли Барнса. Куртуа не успел среагировать на рикошет.

    На 69-й минуте Жиру не смог пробить с лёта после навеса Эмерсона, мяч достался Виктору Мозесу, который практически с края вратарской расстрелял ворота «Бернли» ударом в ближний угол.

    После этого матча «Челси» с 63 очками на 5-м месте, а «Бернли» на 7-м месте — 52 очка.

    Чемпионат Англии. 31-й тур
    «Бернли» — «Челси» — 1:2 (0:1)
    Голы: Лонг, 20 — в свои ворота (0:1). Барнс, 64 (1:1). Мозес, 69 (1:2). «Бернли»: Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Леннон (Уэллс, 87), Вуд (Воукс, 72), Гвюдмундссон, Барнс.«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон (Дзаппакоста, 84), Мозес, Бакайоко, Канте, Педро, Жиру, Мората (Азар, 71).Предупреждение: Тарковски, 28.
    Травмы не помешают «бордовым»«Бернли» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 19 апреля
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