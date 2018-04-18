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    Моуринью хочет заменить Погба на Фреда

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    Фред
    На фото:Фред
    Как сообщает Mirror, «Манчестер Юнайтед» намерен усилить среднюю линию команды полузащитником донецкого «Шахтера» Фредом.

    В январе нынешнего года бразильский полузащитник был близок к переходу в «Манчестер Сити», однако «Шахтер» сумел сохранить игрока, пообещав, что он будет волен покинуть клуб летом.

    Ожидалось, что «горожане» спокойно оформят сделку по Фреду по завершении сезона, однако в ситуацию намерен вмешаться «МЮ».

    «Красные дьяволы» значительно активизировались в борьбе за игрока «горняков», ведь по задумке главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, Фред должен заменить звездного хавбека Поля Погба, которого португалец намерен продать будущим летом.

    Отмечается, что цена на Фреда выросла в связи с конкуренцией между двумя командами из Манчестера. Сейчас минимальная сумма трансфера бразильца оценивается в 50 миллионов фунтов.

    Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Фреда 3 гола и 3 результативные передачи в 22 матчах УПЛ.

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