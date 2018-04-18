ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МЮ» на выезде переиграл «Борнмут»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Борнмут Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 0:2.

    Манкунианцы открыли счет на 28-й минуте — отличился защитник Крис Смоллинг с передачи Джесси Лингарда.

    А на 70-й минуте преимущество «МЮ» удвоил Ромелу Лукаку, которому ассистировал Поль Погба.

    После этого матча «МЮ» с 74 очками на 2-м месте, а «Борнмут» на 11-м месте — 38 очков.

    Чемпионат Англии. 35-й тур
    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
    Голы: Смоллинг, 28 (0:1). Лукаку, 70 (0:2). «Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен (Гослинг, 75), Л.Кук, Кинг (Дефо, 83), Айб (Муссе, 57), Фрэйзер, Уилсон.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Феллаини, Эррера (Матич, 72), Погба (Блинд, 80), Марсьяль, Лингард (Лукаку, 63), Рэшфорд.Предупреждения: Л.Кук, 49. Смоллинг, 61. С.Кук, 62. Сермен, 68.
    Команды не выйдут за рамки углов«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Борнмут», «МанСити» примет «Суонси», «Ливерпуль» сыграет с «ВестБромом»
  • Подробности матчей 35-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 18/04
    • FA и АПЛ договорились о введении зимнего перерыва с сезона-2019/20
  • 18/04
    • Лидер «Манчестер Сити» выбыл до конца сезона после операции на колене
  • 18/04
    • Агуэро, Кейн и Салах – в символической сборной АПЛ
  • 17/04
    • «Брайтон» поделил очки с «Тоттенхэмом»
  • 17/04
    • Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»
  • 17/04
    • «Манчестер Сити» предложит Гвардиоле продлить контракт
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии
  • Реакция прессы на чемпионство «Горожан»
    •
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    •
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановит ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 2,18
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Сельтой», «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком», «Атлетико» в Сан-Себастьяне
  • Обзор матчей 33-го тура испанской Примеры
    • 00:42
  • 00:34
    • «Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком»
  • 00:19
    • Дубль Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
  • 23:56
    • «Ювентус» не справился с «Кротоне», «Наполи» разгромил «Удинезе»
  • 23:48
    • «Айнтрахт» сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Борнмут», «МанСити» примет «Суонси», «Ливерпуль» сыграет с «ВестБромом»
  • Подробности матчей 35-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 23:47
  • 23:18
    • Семин: Ничья с «Ахматом» – не трагедия
  • 22:55
    • «Валенсия» уступила «Хетафе»
  • 22:33
    • ЦСКА разгромил «Амкар»
  • 22:00
    • Парфенов: Ребята – герои, через боль и через «не могу» добыли победу
  • 21:54
    • Каррера: Я готов к увольнению
  • 21:39
    • «Локомотив» не справился с «Ахматом»
  • 21:28
    • «Зенит» вырвал победу у «Динамо»
  • 21:19
    • «Тосно» по пенальти одолел «Спартак» и вышел в финал Кубка Росси
  • 20:52
    • «Аталанта» разгромила «Беневенто»
  • 20:31
    • Кэмерон подкинул России заподлянку, заявил Колосков
  • 20:13
    • Божович: Шанс, что Дзюба сыграет с «Зенитом», невелик
  • 19:55
    • Курский «Авангард» — первый финалист Кубка России
  • 19:47
    • Член совета ФИФА арестован по подозрению в коррупции
  • 19:27
    • Павлюченко: Шансов на чемпионство у «Спартака» практически нет
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус