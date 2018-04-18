«МЮ» на выезде переиграл «Борнмут»

После этого матча «МЮ» с 74 очками на 2-м месте, а «Борнмут» на 11-м месте — 38 очков.

А на 70-й минуте преимущество «МЮ» удвоил Ромелу Лукаку , которому ассистировал Поль Погба.

Манкунианцы открыли счет на 28-й минуте — отличился защитник Крис Смоллинг с передачи Джесси Лингарда.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля

Команды не выйдут за рамки углов

Команды не выйдут за рамки углов «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля

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