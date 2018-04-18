«МЮ» на выезде переиграл «Борнмут»

Манкунианцы открыли счет на 28-й минуте — отличился защитник Крис Смоллинг с передачи Джесси Лингарда.
А на 70-й минуте преимущество «МЮ» удвоил Ромелу Лукаку, которому ассистировал Поль Погба.
После этого матча «МЮ» с 74 очками на 2-м месте, а «Борнмут» на 11-м месте — 38 очков.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Смоллинг, 28 (0:1). Лукаку, 70 (0:2). «Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен (Гослинг, 75), Л.Кук, Кинг (Дефо, 83), Айб (Муссе, 57), Фрэйзер, Уилсон.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Феллаини, Эррера (Матич, 72), Погба (Блинд, 80), Марсьяль, Лингард (Лукаку, 63), Рэшфорд.Предупреждения: Л.Кук, 49. Смоллинг, 61. С.Кук, 62. Сермен, 68.