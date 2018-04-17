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    Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»

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    Лионель Месси завоевал уже 4 «Золотые Бутсы»
    На фото:Лионель Месси завоевал уже 4 «Золотые Бутсы»
    Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) подвела очередные промежуточные итоги конкурса лучших нападающих — «Золотая бутса».

    На данный момент в нем лидирует египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»). Он набрал 60 баллов, забивший 30 голов в чемпионате Англии.

    Второе место занимает Лионель Месси («Барселона», 29 мячей, 58 баллов). Отметим, что в активе аргентинца уже четыре награды, полученные в сезонах 2009-10 (34 гола), 2011-12 (50), 2012-13 (46 голов) и 2016-17 (37 голов).

    Третье-четвертое место делят забившие по 27 голов Чиро Иммобиле («Лацио») и Роберт Левандовски («Бавария»). Эдинсон Кавани с 25 голами, забитыми за ПСЖ, — лишь пятый.

    Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА).

    Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес («Спартак») не входит в первые семь десятков рейтинга – у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5).

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