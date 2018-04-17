Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»

На фото: Лионель Месси завоевал уже 4 «Золотые Бутсы» si.com

(ESM) подвела очередные промежуточные итоги конкурса лучших нападающих —

На данный момент в нем лидирует египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»). Он набрал 60 баллов, забивший 30 голов в чемпионате Англии.

Второе место занимает Лионель Месси («Барселона», 29 мячей, 58 баллов). Отметим, что в активе аргентинца уже четыре награды, полученные в сезонах 2009-10 (34 гола), 2011-12 (50), 2012-13 (46 голов) и 2016-17 (37 голов).

Третье-четвертое место делят забившие по 27 голов Чиро Иммобиле («Лацио») и Роберт Левандовски («Бавария»). Эдинсон Кавани с 25 голами, забитыми за ПСЖ, — лишь пятый.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА).

Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес («Спартак») не входит в первые семь десятков рейтинга – у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5).