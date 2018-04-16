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    Прядкин: Слова Смолова – это эмоции, чемпионат у нас хороший

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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 26-го тура «Краснодар» – «Арсенал».

    Напомним, в этой встрече форварду «быков» Федору Смолову ошибочно была показана желтая карточка – она стала четвертой по счету и встречу 27 тура, с ЦСКА, он пропускает.

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    Смолов связал полученную желтую карточку с предстоящим матчем против ЦСКА, с которым «Краснодар» борется за попадание в призовую тройку, и сказал: «Если карточку не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом».

    Дисциплинарный регламент РФС не предусматривает отмены ошибочного предупреждения.

    «На финише эмоции захлестывают всех. Считаю, что высказывания Федора, которого знаю как футболиста, который никогда не симулирует, это эмоции.

    Могу его понять, но надо дождаться завтрашнего заседания контрольно-квалификационной комиссии, и потом делать выводы.

    Что касается слов о том, какой у нас чемпионат. Чемпионат у нас хороший, накал высокий, и не во всех лигах такая плотность в таблице, такая борьба.

    Турнир непредсказуем. Хотел бы успокоить страсти. Понятно, что ошибки арбитров неприятны, но они были, есть и будут.

    Если будет ходатайство по изменению регламента, рассмотрим его и выйдем с предложением в РФС. Но только перед стартом следующего сезона. И еще раз хочется пожелать арбитрам очень внимательной, квалифицированной работы.

    Новый логотип чемпионата одобрен. Ждем, когда студия доработает – возможно, изменим цветовую гамму. Затем предстоит патентирование, одобрение общего собрание.

    Мне медведь как символ нравится. Это символ России. Клубы поддержали такое решение», – сказал Прядкин изданию «Спорт-Экспресс».

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