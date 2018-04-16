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    «Краснодар» будет бороться за отмену дисквалификации Смолова

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    «Краснодар» намерен добиться отмены наказания для нападающего Федора Смолова в виде дисквалификации на матч 27 тура с ЦСКА. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    28-лений футболист получил четвертую желтую карточку в поединке с «Арсеналом», что означает, в соответствии с регламентом, пропуск следующего матча 27 тура против ЦСКА. При этом глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский уже признал, что арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать Смолова за симуляцию.

    «Краснодар» уже обратился к руководству РФПЛ с просьбой дать оценку эпизоду. Далее письмо будет направлено в РФС и, если это потребуется в КДК. Стоит отметить, что регламент РФС не предусматривает отмены ошибочно показанной желтой карточки.

    «Краснодар» ведет борьбу с ЦСКА за место в зоне Лиги чемпионов. «Быки» занимают третье место, набрав 47 очков. У армейцев есть игра в запасе и 45 очков в активе — подопечные Виктора Гончаренко разместились на пятой строчке турнирной таблицы.

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