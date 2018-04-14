«Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Ловрен с правого фланга навесил в штрафную, где голкипер справился с первым ударом Мане головой, но отбил мяч на него же. Садио обработал мяч и послал его в сетку от линии вратарской.
На 69-й минуте Александер-Арнольд навесил в штрафную с правого фланга, Мохамед Салах опередил защитника и головой по дуге послал мяч над вышедшим навстречу голкипером в сетку ворот.
На 90-й минуте Окслейд-Чемберлен выполнил отличную передачу в штрафную на Роберто Фирмино, который нанёс удар в ближний угол, поймав Беговича на движении в противоположную сторону.
После этого матча «Ливерпуль» с 70 очками на 3-м месте, а «Борнмут» на 11-м месте — 38 очков.
Чемпионат Англии. 34-й тур
«Ливерпуль» — «Борнмут» — 3:0 (1:0)
Голы: Мане, 7 (1:0). Салах, 69 (2:0). Роберту Фирмину, 90 (3:0). «Ливерпуль»: Кариус, Ловрен (Клаван, 83), ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Роберту Фирмину (Соланке, 90+1), Салах, Мане (Милнер, 77).«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук (Сермен, 73), Дефо (Уилсон, 70), Кинг, Айб (Муссе, 58), Фрэйзер.Предупреждения: Аке, 15. Окслейд-Чемберлен, 54.