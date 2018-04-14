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    «Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» — 3:0.

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Ловрен с правого фланга навесил в штрафную, где голкипер справился с первым ударом Мане головой, но отбил мяч на него же. Садио обработал мяч и послал его в сетку от линии вратарской.

    На 69-й минуте Александер-Арнольд навесил в штрафную с правого фланга, Мохамед Салах опередил защитника и головой по дуге послал мяч над вышедшим навстречу голкипером в сетку ворот.

    На 90-й минуте Окслейд-Чемберлен выполнил отличную передачу в штрафную на Роберто Фирмино, который нанёс удар в ближний угол, поймав Беговича на движении в противоположную сторону.

    После этого матча «Ливерпуль» с 70 очками на 3-м месте, а «Борнмут» на 11-м месте — 38 очков.

    Чемпионат Англии. 34-й тур
    «Ливерпуль» — «Борнмут» — 3:0 (1:0)
    Голы: Мане, 7 (1:0). Салах, 69 (2:0). Роберту Фирмину, 90 (3:0). «Ливерпуль»: Кариус, Ловрен (Клаван, 83), ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Роберту Фирмину (Соланке, 90+1), Салах, Мане (Милнер, 77).«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук (Сермен, 73), Дефо (Уилсон, 70), Кинг, Айб (Муссе, 58), Фрэйзер.Предупреждения: Аке, 15. Окслейд-Чемберлен, 54.
    Уйдет результативность, но не результат«Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 14 апреля
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