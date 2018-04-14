«Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»

В матче 34-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 3:0.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Ловрен с правого фланга навесил в штрафную, где голкипер справился с первым ударом Мане головой, но отбил мяч на него же. Садио обработал мяч и послал его в сетку от линии вратарской.

На 69-й минуте Александер-Арнольд навесил в штрафную с правого фланга, Мохамед Салах опередил защитника и головой по дуге послал мяч над вышедшим навстречу голкипером в сетку ворот.

На 90-й минуте Окслейд-Чемберлен выполнил отличную передачу в штрафную на Роберто Фирмино, который нанёс удар в ближний угол, поймав Беговича на движении в противоположную сторону.

После этого матча «Ливерпуль» с 70 очками на 3-м месте, а «Борнмут» на 11-м месте — 38 очков.