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    «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Тульский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Вандерсон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рамирес прошёл вперёд и выполнил подачу к линии штрафной, Классон удачно набежал на мяч и в падении практически боковыми ножницами отправил мяч в ворота.

    На 23-й минуте Смолов получил мяч на правом фланге, сместился в центр, а затем выполнил передачу в штрафную площадь на Сергея Петрова, который пробил по воротам и с помощью рикошета смог отличиться.

    На 86-й минуте Рикардо Лаборде с левого фланга вошёл в штрафную площадь гостей, сместился в центр и отправил мяч в угол ворот, Левашов был бессилен.

    После этого матча «Краснодар» с 47 очками поднялся на третье место, а «Арсенал» с 35 очками остался 6-м.

    Чемпионат России. 26-й тур
    «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 3:0 (2:0)
    Голы: Классон, 4 (1:0). Петров, 23 (2:0). Лаборде, 86 (3:0). «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра (Сулейманов, 74), Классон, Жоаузинью (Шишкин, 61), Смолов, Вандерсон Масиэл (Лаборде, 72).«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Новосельцев, Сунзу (Денисов, 43), Альварес, Комбаров (Джорджевич, 66), Горбатенко, Берхамов (Чаушич, 56), Кангва, Ткачев, Дзюба.Предупреждения: Берхамов, 8. Смолов, 34. Хагуш, 58. Жоаузинью, 59. Петров, 81. Гранквист, 90+2.
    Чем закончится юбилейный матч «Краснодара»?«Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России 14 апреля
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