«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»

Тульскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Вандерсон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рамирес прошёл вперёд и выполнил подачу к линии штрафной, Классон удачно набежал на мяч и в падении практически боковыми ножницами отправил мяч в ворота.

На 23-й минуте Смолов получил мяч на правом фланге, сместился в центр, а затем выполнил передачу в штрафную площадь на Сергея Петрова, который пробил по воротам и с помощью рикошета смог отличиться.

На 86-й минуте Рикардо Лаборде с левого фланга вошёл в штрафную площадь гостей, сместился в центр и отправил мяч в угол ворот, Левашов был бессилен.

После этого матча «Краснодар» с 47 очками поднялся на третье место, а «Арсенал» с 35 очками остался 6-м.