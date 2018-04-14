Газзаев стал самым богатым депутатом-спортсменом

Депутаты государственной Думы РФ опубликовали декларации о доходах за 2017 год, информирует «Р-Спорт».

Доход зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерия Газзаева в 2017 году увеличился в 12 раз по сравнению с 2016-м. Он заработал чуть более 25,5 миллиона рублей и стал самым богатым среди депутатов-спортсменов по итогам прошлого года.

Доход Газзаева за 2016 год был самым скромным среди депутатов-спортсменов и составлял 2,74 миллиона рублей.

Второе место в списке депутатов-спортсменов занял член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк. Он указал в своей декларации сумму в 18,2 миллиона рублей.

Доход за 2017 год первого зампреда комитета Госдумы физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова сократился по сравнению с 2016-м практически в семь раз и составил 15,4 миллиона рублей.

На четвертом месте — боксер Николай Валуев с доходом в 10,7 миллиона рублей (в 2016 году он заработал 8,72 миллиона рублей).

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин задекларировал немногим более 7 миллионов рублей (в 2016 году — 6,85 миллиона рублей).

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в прошлом году заработала 6,1 миллиона рублей (в 2016 году — 6,29 миллиона рублей).

Бывший бобслеист Алексей Воевода задекларировал в прошлом году 5,6 миллиона рублей (в 2016 году — 7,42 миллиона рублей).

Самый скромный доход среди депутатов-спортсменов — у олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой — 5,2 миллиона рублей. В 2016 году депутат заработала 5,58 миллиона рублей.