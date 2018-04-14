АПЛ. «Челси» одолел «Саутгемптон», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «МанСити» в гостях у «шпор»

«Саутгемптон» – «Челси» 2:3

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Челси».

Лондонцы сумели вырвать три очка в концовке поединка, уступая до 70-й минуте со счетом 0:2. В составе хозяев поля точными ударами отличились Душан Тадич и Ян Беднарек.

В концовке «Челси» удалось переломить ход матча и забить сразу три гола. Оливье Жиру оформил дубль, а еще один гол на счету Эдена Азара.

«Саутгемптон» уже четыре матча подряд пропускает по три мяча, команда находится в зоне вылета (28 очков). «Челси» занимает пятую строчку, набрав 60 очков.



Чемпионат Англии. 34-й тур «Саутгемптон» — «Челси» — 2:3 (1:0) Голы: Тадич, 21, Беднарек, 60 — Жиру, 70, 78, Азар, 75«Саутгемптон»: Маккарти, Соареш, Беднарек (Габбьядини, 90), Бертран, Худт, Уорд-Проуз (Остин, 79), Ромеу, Тадич (Симс, 83), Хейбьерг, Йосида, Лонг.«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан, Фабрегас, Азар (Мозес, 86), Канте, Дзаппакоста (Педро, 61), Мората (Жиру, 61).Предупреждения: Хейбьерг (42), Уорд-Проуз (44), Азар (64), Бертран (65), Ромеу (78), Лонг (81), Виллиан (82), Кэйхилл (90).

«Бёрнли» – «Лестер Сити» 2:1

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В матче 34-го тура чемпионата Англии «Бернли» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:1.

Уже на 6-й минуте счет открыл новозеландский нападающий хозяев Крис Вуд, а на 9-й минуте ирландский защитник Кевин Лонг удвоил преимущество «Бернли».

Джейми Варди отквитал один мяч на 72-й минуте, но отыграться «Лисы» не сумели.

После этого матча «Бернли» на 7-м месте — 49 очков, а «Лестер» с 43 очками на 8-м месте.

Чемпионат Англии. 34-й тур «Бернли» — «Лестер» — 2:1 (2:0) Голы: Вуд, 6, Лонг, 9 – Варди, 72«Бернли»: Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 85), Вуд (Хендрик, 75).«Лестер»: Шмейхель (Хамер, 86), Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Чоудури, Адриен Силва, Грей (Диабате, 64), Окадзаки (Ихеаначо, 46), Варди.Предупреждения: Леннон (65), Барнс (81), Ихеаначо (87).

«Кристал Пэлас» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:2

В матче 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» на своём поле победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2)

Чемпионат Англии. 34-й тур «Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 3:2 (3:2) Голы: Заа, 5 (1:0). Томкинс, 14 (2:0). Маррей, 18 (2:1). Заа, 24 (3:1). Искиэрдо, 34 (3:2). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Таунсенд, Макартур, Заа, Миливоевич, Лофтус-Чик (Ридевалд, 80), Кабай (Бентеке, 71). «Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг (Марч, 86), Скелотто, Данк, Гросс (Ульоа, 71), Стивенс, Локадия (Кнокерт, 46), Кайяль, Искьердо, Мюррей. Предупреждения: Стивенс (11), Миливоевич (16), Заа (79), Хеннесси (89), Кайяль (90).

«Хаддерсфилд Таун» – «Уотфорд» 1:0

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» дома одолел «Уотфорд» (1:0).

Чемпионат Англии. 34-й тур «Хаддерсфилд» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0) Гол: Инс, 90+1.«Хаддерсфилд»: Лессль, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Биллинг, 77), Мунье (Депуатр, 71), Кванер (Инс, 61). «Уотфорд»: Карнезис, Предль, Кэткарт, Фемения (Ришарлисон, 58), Мариаппа, Перейра, Хьюз (Синклэйр, 90), Дукуре, Капу, Янмат, Дини (Грэй, 81). Предупреждения: Янмат (20), Перейра (33), Йоргенсен (45), Притчард (73).

«Суонси Сити» – «Эвертон» 1:1

Матч 34-го тура чемпионата Англии «Суонси» — «Эвертон» завершился вничью – 1:1.

У «Суонси» отличился Джордан Айю, «Эвертон» забил благодаря автоголу Кайла Нотона.

«Эвертон» с 42 очками занимает девятое место. У «Суонси» 33 очка и 17-е место.

В следующем туре «Эвертон» примет «Ньюкасл», а «Суонси» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 34-й тур «Суонси» — «Эвертон» — 1:1 Голы: Айю, 71 – Нотон, 43, в свои ворота«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Кинг, Айю, Ки Сон Ен (Абрахам, 65), Нарсингх (Дайер, 46), Айю.«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Шнайдерлин, Гуйе (Банингиме, 69), Уолкотт, Болази (Фунес Мори, 76), Руни (Влашич, 87), Тосун.Предупреждения: Айю (55), Банингиме (90).

«Ливерпуль» – «Борнмут»

14 апреля, 19:30 мск

«Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити»

14 апреля, 21:45 мск

«Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал»

15 апреля, 15:30 мск

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион»

15 апреля, 18:00 мск

«Вест Хэм» – «Сток Сити»

16 апреля, 22:00 мск