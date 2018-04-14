Примера. «Барселона» одолела «Валенсию», «Реал» в гостях у «Малаги»

«Жирона» – «Бетис» 0:1
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала «Бетис».
Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победу «Бетису» принес гол Лоренсо Морона на 36-й минуте матча.
Таким образом, «Бетис» одержал пятую подряд победу в чемпионате Испании.
После этой игры у «Бетиса» — 49 очков и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Жироны» осталось 44 очка, команда располагается на восьмой строчке.
«Севилья» – «Вильярреал» 2:2
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Вильярреал».
Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. «Вильярреал» забил дважды до 68-й минуты, после чего «Севилья» сравняла счет усилиями Нолито и Нзонзи. По ходу поединка удаления получили Бен Йеддер и Хауме Коста.
Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.
После этого матча «Вильярреал» идет шестым в Примере, набрав 48 очков, а «Севилья» отстает на одно очко и находится на седьмой позиции.
«Барселона» – «Валенсия» 2:1
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Валенсию».
В первом тайме каталонцы вышли вперед на 15-й минуте, когда Коутиньо пасом вывел на ударную позицию Суареса, который в касание переиграл кипера Нето. Практически сразу после перерыва тот же Коутиньо подал с углового, а Умтити выиграл «второй этаж» и отправил мяч в сетку.
В конце поединка «Валенсия» сократила отставание, когда Парехо реализовал пенальти, но времени побороться за ничью гостям не хватило.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 82 очка. «Валенсия» замыкает топ-3, набрав 65 пунктов, однако у четвертого «Реала» еще есть игра в запасе.
«Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад»
14 апреля, 19:30 мск
«Леганес» – «Сельта»
14 апреля, 19:30 мск
«Атлетик» Б – «Депортиво»
14 апреля, 21:45 мск
«Эйбар» – «Алавес»
15 апреля, 13:00 мск
«Атлетико» М – «Леванте»
15 апреля, 17:15 мск
«Хетафе» – «Эспаньол»
15 апреля, 19:00 мск