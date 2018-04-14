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    Примера. «Барселона» одолела «Валенсию», «Реал» в гостях у «Малаги»

    Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры

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    «Барселона» — «Валенсия»
    «Барселона» — «Валенсия»
    uefa.com
    С 13 по 15 апреля в испанской Примере пройдут матчи 32-го тура.

    «Жирона» – «Бетис» 0:1

    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала «Бетис».

    Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победу «Бетису» принес гол Лоренсо Морона на 36-й минуте матча.

    Таким образом, «Бетис» одержал пятую подряд победу в чемпионате Испании.

    После этой игры у «Бетиса» — 49 очков и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Жироны» осталось 44 очка, команда располагается на восьмой строчке.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Жирона» — «Бетис» — 0:1 (0:1)
    Гол: Лорен Морон, 36 (0:1)«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Сони, 86), Маффео (Адай, 46), Хуанпе, Борха (Лосано, 46), Порту, Пере Понс, Гранель, Стуани.«Бетис»: Дани Хименес, Барраган, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин (Кэмпбелл, 83), Хави Гарсия, Гуардадо, Руис, Леон (Тельо, 63), Лорен Морон (Санабрия, 74).Предупреждения: Хонас Ромалью, 7. Маффео, 14. Бартра, 42. Гуардадо, 48. Манди, 49. Лорен Морон, 58. Гранель, 86. Хави Гарсия, 89. Порту, 90+3. Адай, 90+3

    «Севилья» – «Вильярреал» 2:2

    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Вильярреал».

    Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. «Вильярреал» забил дважды до 68-й минуты, после чего «Севилья» сравняла счет усилиями Нолито и Нзонзи. По ходу поединка удаления получили Бен Йеддер и Хауме Коста.

    Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.

    После этого матча «Вильярреал» идет шестым в Примере, набрав 48 очков, а «Севилья» отстает на одно очко и находится на седьмой позиции.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Севилья» — «Вильярреал» — 2:2 (0:1)
    Голы: Нолито, 78, Нзонзи, 82 — Раба, 3, Бакка, 68«Севилья»: Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Сарабия, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 67), Сандро Рамирес (Меса, 85), Муриэль (Бен-Йеддер, 54).«Вильярреал»: Асенхо, Марио Гаспар, Коста, Рукавина, Руис, Тригерос, Родри Эрнандес, Черышев (Сориано, 65), Кастильехо, Раба (Хави Фуэго, 78), Бакка (Унал, 85).Предупреждения: Черышев (22), Банега (37), Сарабия (51), Коста (55), Бен-Йеддер (62), Эскудеро (87). Удаления: Бен-Йеддер (62), Коста (76).

    «Барселона» – «Валенсия» 2:1

    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Валенсию».

    В первом тайме каталонцы вышли вперед на 15-й минуте, когда Коутиньо пасом вывел на ударную позицию Суареса, который в касание переиграл кипера Нето. Практически сразу после перерыва тот же Коутиньо подал с углового, а Умтити выиграл «второй этаж» и отправил мяч в сетку.

    В конце поединка «Валенсия» сократила отставание, когда Парехо реализовал пенальти, но времени побороться за ничью гостям не хватило.

    «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, набрав 82 очка. «Валенсия» замыкает топ-3, набрав 65 пунктов, однако у четвертого «Реала» еще есть игра в запасе.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Барселона» — «Валенсия» — 2:1
    Голы: Л. Суарес, 15, Умтити, 51 — Парехо, 87 (с пенальти)«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Семеду, 90+3), Пике, Умтити, Альба, Коутиньо (Дембеле, 79), Бускетс, Паулиньо, Иньеста (Д. Суарес, 84), Месси, Л. Суарес«Валенсия»: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш (Перейра, 69), Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80)Предупреждения: Пике, Дембеле — Кондогбия, Паулиста

    «Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад»

    14 апреля, 19:30 мск

    «Леганес» – «Сельта»

    14 апреля, 19:30 мск

    «Атлетик» Б – «Депортиво»

    14 апреля, 21:45 мск

    «Эйбар» – «Алавес»

    15 апреля, 13:00 мск

    «Атлетико» М – «Леванте»

    15 апреля, 17:15 мск

    «Хетафе» – «Эспаньол»

    15 апреля, 19:00 мск

    «Малага» – «Реал Мадрид»

    15 апреля, 21:45 мск

    Зидан и «база»«Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля
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