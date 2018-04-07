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    «Сельта» разгромила «Севилью», Аспас забил три мяча

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 31-го тура испанской Примеры «Сельта» на своем поле разгромила «Севилью» со счётом 4:0.

    Автором первого гола стал защитник «Севильи» Гильерме Арана, забивший в свои ворота на 38-й минуте встречи.

    Во втором тайме три гола на свой счет записал нападающий хозяев Яго Аспас, поразивший ворота соперника на 57-й, 60-й и 78-й минутах.

    «Севилья» с 46 очками идет на седьмом месте, «Сельта», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    «Сельта» – «Севилья» – 4:0 (1:0)
    Голы: Арана, 38 – в свои ворота (1:0). Аспас, 57 (2:0). Аспас, 60 (3:0). Аспас, 78 (4:0).«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро (Кабраль, 77), Гомес, Васс (Радойя, 74), Эрнандес (Бойе, 83), Лоботка, Систо, Мендес, Аспас.«Севилья»: Сория, Каррису, Кьер (Лангле, 40), Лаюн, Арана, Банега, Н`Зонзи, Писарро (Васкес, 58), Сарабия (Нолито, 72), Бен Йеддер, Рамирес.Предупреждения: Хонни Кастро, 12. Писарро, 21.
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