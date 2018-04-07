«Сельта» разгромила «Севилью», Аспас забил три мяча

В матче 31-го тура испанской Примерына своем поле разгромиласо счётом 4:0.

Автором первого гола стал защитник «Севильи» Гильерме Арана, забивший в свои ворота на 38-й минуте встречи.

Во втором тайме три гола на свой счет записал нападающий хозяев Яго Аспас, поразивший ворота соперника на 57-й, 60-й и 78-й минутах.

«Севилья» с 46 очками идет на седьмом месте, «Сельта», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.