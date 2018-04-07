АПЛ. «Эвертон» и «Ливерпуль» разошлись миром, «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» – «Ливерпуль» 0:0

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.

В этом матче «красные» играли без своего лучшего бомбардира Мохаммеда Салаха, получившего травму в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

«Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Эвертона» 41 очко и девятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0 «Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен, Дэйвис (Банингиме, 80), Руни (Гуйе, 57), Уолкотт, Дженк, Боласье (Калверт-Льюин, 61).«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, ван Дейк, Клайн, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 68), Вайналдум, Хендерсон, Мане (Роберту Фирмину, 74), Ингс (Александр-Арнолд, 89), Соланке.

«Борнмут» – «Кристал Пэлас»

7 апреля, 17:00 мск

«Брайтон» – «Хаддерсфилд»

7 апреля, 17:00 мск

«Лестер» – «Ньюкасл»

7 апреля, 17:00 мск

«Сток Сити» – «Тоттенхэм»

7 апреля, 17:00 мск

«Уотфорд» – «Бернли»

7 апреля, 17:00 мск

«Вест Бромвич» – «Суонси»

7 апреля, 17:00 мск

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

7 апреля, 19:30 мск

«Арсенал» – «Саутгемптон»

8 апреля, 16:15 мск

«Челси» – «Вест Хэм»

8 апреля, 18:30 мск