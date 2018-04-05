Cтадион «Нижний Новгород» сдан, но не достроен

Стадион чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде не достроен до конца, хоть и был сдан в конце марта, утверждает телеграм-канал Inkazan.

Президент федерации бокса Нижегородской области Андрей Гоголев опубликовал документ, в котором министр спорта региона, бывший баскетболист сборной России Сергей Панов просит глав городов и районов привлечь к достройке сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов и других подобных учреждений.

Работников обещают обеспечить трехразовым питанием, жильем, спецодеждой и инструментами.

В матче открытия стадиона, запланированном на 15 апреля, в рамках 33-го тура ФНЛ сыграют нижегородский «Олимпиец» и «Зенит-2».

«Нижний Новгород» примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).