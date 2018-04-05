Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Марселем»

Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Форсберг прекрасным пасом запустил на ворота соперника Тимо Вернера, который обыграл защитника и метров с десяти пробил в ближний угол. Не лучшим образом сыграл Пеле, пропустив сферу между ног.
Ответный матч «Марсель» и «РБ Лейпциг» проведут во Франции на стадионе «Велодром» 12 апреля.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
«Лейпциг» (Германия) – «Марсель» (Франция) – 1:0 (1:0)
Гол: Вернер, 45+1 (1:0).«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Конате, Форсберг (Забитцер, 83), Кейта, Ляймер (Бернарду, 74), Демме, Брума, Вернер, Огюстен (Кампль, 70).«Марсель»: Пеле, Сакаи, Амави, Камара, Луиз Густаву, Сансон, Сарр, Замбо, Пайет (Лопес, 86), Митроглу (Жермен, 80), Окампос.Предупреждения: Ляймер, 15. Камара, 20. Сарр, 68.