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    Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Марселем»

    Лига Европы Футбол Германии Футбол Франции Марсель
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Марселем» — 1:0.

    Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Форсберг прекрасным пасом запустил на ворота соперника Тимо Вернера, который обыграл защитника и метров с десяти пробил в ближний угол. Не лучшим образом сыграл Пеле, пропустив сферу между ног.

    Ответный матч «Марсель» и «РБ Лейпциг» проведут во Франции на стадионе «Велодром» 12 апреля.

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
    «Лейпциг» (Германия) – «Марсель» (Франция) – 1:0 (1:0)
    Гол: Вернер, 45+1 (1:0).«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Конате, Форсберг (Забитцер, 83), Кейта, Ляймер (Бернарду, 74), Демме, Брума, Вернер, Огюстен (Кампль, 70).«Марсель»: Пеле, Сакаи, Амави, Камара, Луиз Густаву, Сансон, Сарр, Замбо, Пайет (Лопес, 86), Митроглу (Жермен, 80), Окампос.Предупреждения: Ляймер, 15. Камара, 20. Сарр, 68.
    Всем поровну«РБ Лейпциг» — «Марсель». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы 5 апреля
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