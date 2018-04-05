Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Марселем»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европыодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Форсберг прекрасным пасом запустил на ворота соперника Тимо Вернера, который обыграл защитника и метров с десяти пробил в ближний угол. Не лучшим образом сыграл Пеле, пропустив сферу между ног.

Ответный матч «Марсель» и «РБ Лейпциг» проведут во Франции на стадионе «Велодром» 12 апреля.