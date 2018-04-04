«Олимпиакос» уволил главного тренера

Главный тренерпокидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

44-летний испанский специалист только в январе сменил Бесника Хаси, став третьим тренером «легенд» в течение сезона, но продержался на тренерском мостике всего три месяца, а действующие чемпионы после восьми подряд титулов рискуют оказаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Я принял решение прекратить сотрудничество с клубом, чтобы позволить ему иметь больше времени на подготовку к следующему сезону. Хочу поблагодарить президента клуба за возможность поработать в лучшем клубе Греции. Благодарю всех сотрудников "Олимпиакоса", игроков и болельщиков. Желаю команде успеха в следующем сезоне», — сказал Гарсия.