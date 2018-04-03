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    Слуцкий: Абрамович не имеет никакого отношения к моей работе на Западе

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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что владелец «Челси» Роман Абрамович не имеет отношения к его трудоустройству в «Халл Сити» и в клуб из чемпионата Голландии.

    «Я давно мечтал попробовать свои силы за рубежом. После первого чемпионства с ЦСКА – года с 2013-го или 2014-го. Тебе внутри очень комфортно, очень интересно, очень классно, но иногда ты задумываешься – что будет дальше. Любой процесс, он как идет – пик, потом ровные отношения, потом спад. Это есть в любом процессе, который есть. Я просто понимал, что если я не сделаю этого сейчас, когда мне было 45 лет, то дальше учить язык и попытаться начать работать за рубежом будет поздно. И я не уверен, что нашел бы в себе силы на все эти процессы, достаточно мучительные в зрелом возрасте.

    Я очень рад, что попробовал. Несмотря на то, что в нашей стране опыт "Халла" воспринимается как отрицательный, я его воспринимаю как нереально положительный. Сам факт того, что я получил предложение с рынка в английский Чемпионшип – это просто немыслимо. Все эксперты, которые были вокруг, говорили, что это невозможно – просто получить приглашение. И неважно, какой клуб – проблемный или не проблемный.

    Мой агент нашел "Халл". Я за месяц до этого заключил с ним соглашение. Если у нас агент – это ассоциация с каким-то делюгой, ругательное слово в российской футбольной среде, в западном мире это человек абсолютно необходимый. Человек, который спокойно общается с руководителями клуба, контролирует твои юридические вопросы. Там даже у спортивных директоров и менеджеров есть агенты.

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    Зачем иностранному агенту нужен был я? Ему было интересно, он – молодой агент. Достаточно известный, ему 32 года. Он очень амбициозный. Но Ибрагимовочи с Погба в очередь к нему не стоят. Он тоже развивается – совпали интересы. Ему было очень престижно найти мне работу и доказать, что он может. Мне тоже было безумно интересно, потому что вряд ли процент с моего не очень большого контракта заинтересовал какого-то сверхтопового агента, Мино Райолу или Жорже Мендеша. Здесь совпали интересы, он принес предложение с рынка.

    У нас очень просто ассоциировать меня с Абрамовичем. Да, он ходит, встречается с владельцем "Халла" и ищет мне работу (смеется). На самом деле, ни к первому, ни ко второму месту моей западной работы Роман Аркадьевич не имеет никакого отношения. И первое, и второе предложения получены с рынка. И это очень приятно», — сказал Слуцкий в интервью бывшему пресс-атташе сборной России Илье Казакову.

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