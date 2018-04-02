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    Слуцкий не жалеет о том, что назвал Россию нефутбольной страной

    Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что его слова о «нефутбольной стране» были выдернуты из контекста.

    «Если мы говорим о наших медиа, сегодня очень модно выдернуть одну фразу, например "Россия — нефутбольная страна" и накинуться. Или "Мы — *****!"... На самом деле, смысл и одной, и другой фразы был совсем другой. То, что мы — не самая сильная сборная в мире, это очевидно всем. Очень важно, на мой взгляд, признать этот факт, чтобы двигаться дальше. Потому что, когда мы говорим: "Нет, у нас все замечательно! У нас все хорошо! Да, проиграли, но сейчас мы попрем! У нас все супер! Все шикарно! Сборная развивается! Все отлично" Но только сборная после чемпионата Европы была на 36-м месте в рейтинге ФИФА, а сейчас на 65-м (в мартовской версии национальная команда располагается на 63-й позиции. — прим. ред.). Но мы развиваемся, процессы идут.

    Я сказал вещи, которые, на мой взгляд, необходимо признать, для того, чтобы двигаться. Как в группах анонимных алкоголиков: "Здравствуйте, я Вася Пупкин и я алкоголик". С этого начинается процесс выздоровления и движения какого-то. Пока ты этого не признаешь, ты говоришь: "Ну окей, мы этого не признаем. У нас все хорошо, прекрасно. Мы супер-футбольная держава и Слуцкий, оказывается, виноват в том, что озвучил какие-то темы, какие-то проблемы, которые у нас существуют.

    На самом деле фраза 'Мы — нефутбольная страна' была сказана с тем, чтобы попытаться разобраться в причинах. Почему низкая посещаемость, мы не берем 'Спартак' или 'Зенит', а в целом по российской премьер-лиге. ФНЛ я не беру. Это же второй наш дивизион, а там цифры — 500-600 человек — средняя посещаемость стадионов в Самаре или Воронеже.

    Я предлагал пути. Я очень много думал над тем, как использовать наследие чемпионата мира и много обсуждал эту тему с нашими футбольными руководителями. Это не просто фраза, которая свелась к короткой... Там было дальше. Просто очень легко выдернуть фразу. А что делать и как быть, ты не можешь одной фразой объяснить. Сегодня у нас 'мир одной фразы'. Поэтому 'нефутбольная страна', 'космос'... Мне, конечно, приятно, что фразы ушли в народ и ими все пользуются. Надо было запатентовать и использовать в коммерческих целях (смеется). Суть там была гораздо глубже, но сегодня многие читают только заголовки, к сожалению. Не углубляясь в эти процессы. А не углубившись мы не поймем, что делать и как развиваться", — сказал Слуцкий в интервью бывшему пресс-атташе сборной России Илье Казакову.

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