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    Стали известны арбитры на матчи 25-го тура РФПЛ

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    Стали известны арбитры на матчи 25-го тура РФПЛ
    На фото:Стали известны арбитры на матчи 25-го тура РФПЛ
    Назначены судьи и инспекторы на матчи 25-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС.

    7 апреля (суббота)

    «СКА-Хабаровск» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Рубин» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    «Арсенал» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    8 апреля (воскресенье)

    «Тосно» – «Урал»: судья – Артём Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Анжи» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    9 апреля (понедельник)

    ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

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