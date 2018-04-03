«СКА-Хабаровск» возглавит Передня

Новым главным тренеромстанет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что о назначении 45-летнего специалиста в армейском клубе объявят во вторник, 3 апреля.

Сам Передня комментировать информацию о возможном назначении пока отказался, передает news.sportbox.ru.

«Да, я встречался с руководством клуба, но пока без комментариев», — сказал специалист.

Последним местом работы Передни была «Луч-Энергия». Ранее он также тренировал «Тамбов» и «Томь».

Напомним, что СКА с 13 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России. Ранее клуб расстался с Ринатом Билялетдиновым.