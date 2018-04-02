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    Прядкин: Со следующего сезона зимой в РФПЛ будут использоваться оранжевые мячи

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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига со следующего сезона будет использовать мячи оранжевого цвета в снежную погоду.

    «Ряд результатов был непредсказуем. Битва за чемпионство, за места в еврокубках и внизу турнирной таблицы будет до последнего. Сложным был матч, который проходил в Уфе, пошёл снег. Компания Nike в следующем сезоне предоставит нам полностью оранжевый матч. Если для футболистов нынешний мяч не представляет никаких неудобств, то для зрителя и наших ТВ-партнёров он вызывает много неудобств. 100% со следующего сезона будет новый мяч. Уже сейчас нам отправлено 60 мячей», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

    Напомним, что сейчас в чемпионате России используется желтый мяч.

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