Прядкин: Со следующего сезона зимой в РФПЛ будут использоваться оранжевые мячи

Президент РФПЛзаявил, что лига со следующего сезона будет использовать мячи оранжевого цвета в снежную погоду.

«Ряд результатов был непредсказуем. Битва за чемпионство, за места в еврокубках и внизу турнирной таблицы будет до последнего. Сложным был матч, который проходил в Уфе, пошёл снег. Компания Nike в следующем сезоне предоставит нам полностью оранжевый матч. Если для футболистов нынешний мяч не представляет никаких неудобств, то для зрителя и наших ТВ-партнёров он вызывает много неудобств. 100% со следующего сезона будет новый мяч. Уже сейчас нам отправлено 60 мячей», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Напомним, что сейчас в чемпионате России используется желтый мяч.