ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Исполнительный директор «Амкара» заявил о важности сохранения прописки в РФПЛ

    Амкар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Денис Маслов
    На фото:Денис Маслов
    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сказал, что после ухода Гаджи Гаджиева с поста главного тренера клуб занимается изменением стратегии.

    «Девять человек есть, у кого летом кончаются контракты. Профессиональный клуб не имеет права доводить до такой ситуации. Я поднял тревогу – это в моей компетенции. В ЦСКА контракты продлевают за два года. У нас нет понимания концепции развития клуба. Прежде чем продлевать контракты, нужны финансовые гарантии.

    Я обратился к руководству клуба и ответа не получил. Я не имею права предлагать ребятам новые контракты, чтобы не подвести клуб. Мы сначала должны продлить прописку в лиге. Потом, надеюсь, будут приняты решение. Но концепция, которая была при Гаджи Гаджиеве, при Евсееве работать уже не будет.

    Когда нас приглашали, была одна задача – оставить команду в РФПЛ. Про другое речи не было. Была только гарантия, что все долги и финансовые вопросы будут решены. И долги действительно погасили – Лях сдержал свое слово.

    И проблем не было с финансированием. Мы взяли бесплатных игроков, а зарплату платили вовремя. Потом нам предложили долговременный контракт. В клубе были долги прошлых периодов и мы спросили – кто и как будет их закрывать? Ответ был – клуб должен сам зарабатывать. Философия была выстроена под Гаджиева – мы эксплуатировали его опыт. С ним мы гарантированно были уверены, что сможем оставаться в лиге и раскрывать игроков, эти деньги пойдут на погашение долгов. Всем хочется выигрывать, но мы фактически наступили на свое эго.

    Мы пришли к выводу, что мы можем продавать игроков и сохранять команду в лиге. За 3 года мы погасили 155 миллионов долгов, а это пять качественных игроков, которые мы могли бы пригласить в клуб. Отремонтировали стадион – столовую, раздевалки, гостиницу. Но каждый год зарабатывать так, как заработали на Джикии, не получается. Кстати, мы трех иностранцев за хорошие деньги продали, для России вообще редкость.

    Эта концепция была осуществима только при Гаджиеве – в надежде на его опыт и знания. Нам нужна только Премьер-лига – в ФНЛ заработать нереально ничего. Сейчас у нас молодой и амбициозный тренер, у него есть и харизма и авторитет. Но нет уверенности в том, что он сможет также развивать игроков. Придется думать о новой стратегии. Мы сейчас ближе к "Уфе" – где можно создать команду и ее развивать, не теряя игроков», — приводит слова Маслова пресс-служба клуба.

    Поквитается ли «Локо» с пермяками за поражение в первом круге?«Амкар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
  • Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи»
  • СМИ подвели итоги матча между «Краснодаром» и «Анжи»
    •
  • 02/04
    • Главный тренер «Краснодара» отправлен в отставку
  • 02/04
    • Венгер надеется, что Чех сыграет с ЦСКА
  • 01/04
    • «Краснодар» упустил победу над «Анжи»
  • 01/04
    • ЦСКА одержал гостевую победу в Ростове
  • 01/04
    • «Урал» и «Рубин» сыграли вничью
  • 01/04
    • «Зенит» выиграл у «Уфы» и прервал серию ничьих в РФПЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?
    Подробный разбор
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
  • Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды
  • Реакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона»
    •
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Кике Сетьен споткнется в столице
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 апреля
  • 5,80
    •
  • Повторит ли Монтелла ошибки Штегера?
  • «Севилья» — «Бавария». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 3 апреля
  • 1,66
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:42
    • Газизов не собирается препятствовать уходу Семака
  • 14:58
    • Полузащитник «Урала» повредил крестообразные связки
  • 14:47
    • Защитник «Реала» выбыл из строя на три-четыре недели
  • 14:18
    • Смолов назвал отставку Шалимова полной неожиданностью
  • 14:10
    • «Вест Бромвич» получил нового главного тренера
  • 13:55
    • Широков не замечает у Манчини работы над проблемами
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    • 13:43
  • 13:27
    • Главный тренер «Краснодара» отправлен в отставку
  • 13:18
    • Брых назначен на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 13:06
    • Полузащитник «Вест Хэма» выбыл из строя до конца сезона
  • 12:50
    • Салах выдвинул «Реалу» два требования
  • 12:36
    • Жилберто Силва выделил в составе сборной России Глушакова и Смолова
  • 12:25
    • Бернат и Видаль возобновили тренировки с командой
  • Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи»
  • СМИ подвели итоги матча между «Краснодаром» и «Анжи»
    • 11:03
  • 10:38
    • Слуцкий не жалеет о том, что назвал Россию нефутбольной страной
  • 10:25
    • Макеев: «Ростову» не повезло в матче с ЦСКА
  • 10:14
    • У «Ростова» было больше моментов, считает Сигурдссон
  • 10:04
    • Бикфалви: Когда спим, у нас ничего не получается
  • 09:48
    • Яковлев: Впереди у «Анжи» шесть финалов
  • Слово Роналду многое решит
  • «Ювентус» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 3 апреля
    • 2,03Завтра в 21:45
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус