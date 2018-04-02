Исполнительный директор «Амкара» заявил о важности сохранения прописки в РФПЛ

Исполнительный директор «Амкара»сказал, что после уходас поста главного тренера клуб занимается изменением стратегии.

«Девять человек есть, у кого летом кончаются контракты. Профессиональный клуб не имеет права доводить до такой ситуации. Я поднял тревогу – это в моей компетенции. В ЦСКА контракты продлевают за два года. У нас нет понимания концепции развития клуба. Прежде чем продлевать контракты, нужны финансовые гарантии.

Я обратился к руководству клуба и ответа не получил. Я не имею права предлагать ребятам новые контракты, чтобы не подвести клуб. Мы сначала должны продлить прописку в лиге. Потом, надеюсь, будут приняты решение. Но концепция, которая была при Гаджи Гаджиеве, при Евсееве работать уже не будет.

Когда нас приглашали, была одна задача – оставить команду в РФПЛ. Про другое речи не было. Была только гарантия, что все долги и финансовые вопросы будут решены. И долги действительно погасили – Лях сдержал свое слово.

И проблем не было с финансированием. Мы взяли бесплатных игроков, а зарплату платили вовремя. Потом нам предложили долговременный контракт. В клубе были долги прошлых периодов и мы спросили – кто и как будет их закрывать? Ответ был – клуб должен сам зарабатывать. Философия была выстроена под Гаджиева – мы эксплуатировали его опыт. С ним мы гарантированно были уверены, что сможем оставаться в лиге и раскрывать игроков, эти деньги пойдут на погашение долгов. Всем хочется выигрывать, но мы фактически наступили на свое эго.

Мы пришли к выводу, что мы можем продавать игроков и сохранять команду в лиге. За 3 года мы погасили 155 миллионов долгов, а это пять качественных игроков, которые мы могли бы пригласить в клуб. Отремонтировали стадион – столовую, раздевалки, гостиницу. Но каждый год зарабатывать так, как заработали на Джикии, не получается. Кстати, мы трех иностранцев за хорошие деньги продали, для России вообще редкость.

Эта концепция была осуществима только при Гаджиеве – в надежде на его опыт и знания. Нам нужна только Премьер-лига – в ФНЛ заработать нереально ничего. Сейчас у нас молодой и амбициозный тренер, у него есть и харизма и авторитет. Но нет уверенности в том, что он сможет также развивать игроков. Придется думать о новой стратегии. Мы сейчас ближе к "Уфе" – где можно создать команду и ее развивать, не теряя игроков», — приводит слова Маслова пресс-служба клуба.