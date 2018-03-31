Попов получал предложение сдать матч

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина»заявил, что однажды ему предлагали сдать матч.

«Однажды действительно позвонили. Номер был скрыт, поэтому снял трубку. Сказали: "Надо вот так сыграть". Я долго не думал, ответил: "Пошли на…" и положил трубку. Больше не звонили.

Что касается того, как в итоге закончилась та игра, то не помню даже, с кем играли. Я не зацикливаюсь на том, что не важно и далеко от меня. Зачем думать еще и об этом?

Были ли подозрения, что "Амкар" сдает игры? Даже если что-то проскальзывало, мне никогда не сообщали, потому что мою позицию все знают. Вообще, никогда никакой информации не было. Все знали, что я буду биться за "Амкар".

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Но поймать других невозможно. Если футболист пробил мимо мяча, как понять, специально он это сделал или нет? Но я верю, что ничего такого не было», — приводит слова Попова «Чемпионат».