Максимович: Игра с «Тосно» будет похожа на встречу против «СКА-Хабаровск»

Защитник «Спартака»поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России против «Тосно».

По словам серба, игра будет похожа на встречу 22-го тура против «СКА-Хабаровск» (1:0).

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«Не так много знаю о командах, которые находятся в нижней части таблицы. Но ожидаю похожей игры, как была со "СКА-Хабаровск". Просто надо учитывать: даже если матч кажется легким, и ты думаешь, что три очка уже в кармане, не факт, что это так. Не имеет значения, фавориты мы в этой встрече или нет. Нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты. Нам необходимо побеждать», — сказал Максимович клубной пресс-службе.

«Спартак» сыграет с «Тосно» 31 марта. Начало встречи — в 19:00 мск.