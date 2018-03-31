Максимович: Планирую со «Спартаком» побороться за титул в РФПЛ и Кубок

Защитник «Спартака»рассказал о планах на ближайшие месяцы.

«На ближайшие пару месяцев в планах выиграть все оставшиеся в сезоне матчи. Побороться за титул в чемпионате и Кубке страны. Приложу к этому все усилия. Мне очень приятно, что болельщики столь тепло нас поддерживают. Хочется их порадовать.

А еще, если говорить о жизни в целом, то мечтаю успеть посмотреть Москву. Большой интересный город. Но пока из-за плотного графика сделать это не удаётся. Хотя уже отметил для себя, что русские и сербы похожи. Такие же душевные люди.

Чтобы полностью освоиться в Москве, не хватает только сербских чевапчичей. Это мясное блюдо люблю. Но я православный, а сейчас идет пост. Поэтому уже несколько недель ем одну только рыбу. Да, пост строгий. Для профессионального футболиста особенно. Однако пока держусь», — цитирует Максимовича официальный сайт «Спартака».