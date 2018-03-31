«МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ

В матче 32-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 2:0.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте. Прошла передача с фланга на Лингарда, который выдал пас в касание Санчесу. Алексис удобно отпасовал Ромелу Лукаку, и бельгиец шикарным ударом в левую «девятку» забил свой сотый гол в АПЛ.

А на 23-й минуте Фернандес не сумел на подступах к своей штрафной прервать опасную передачу Лингарда в сторону Санчеса. Алексис вышел на свидание с голкипером и в блестящем стиле его переиграл, пробив в левый от себя угол.

После этого матча «МЮ» с 68-й очками на 2-м месте, а «Суонси» на 15-м месте — 31 очко.