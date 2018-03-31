«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» с 66 очками занимает 2-е место в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 16-м месте (30 баллов).

В составе победителей голы на свой счёт записали Садио Мане и Мохаммед Салах . За хозяев отличился Лука Миливоевич , который реализовал пенальти.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта

Удержится ли «Ливерпуль» в лидирующей тройке?

Удержится ли «Ливерпуль» в лидирующей тройке? «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта

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