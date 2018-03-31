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    «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

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    Мохаммед Салах
    На фото:Мохаммед Салах
    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 (0:1).

    В составе победителей голы на свой счёт записали Садио Мане и Мохаммед Салах. За хозяев отличился Лука Миливоевич, который реализовал пенальти.

    «Ливерпуль» с 66 очками занимает 2-е место в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 16-м месте (30 баллов).

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)
    Голы: Миливоевич, 13 — с пенальти (1:0). Мане, 49 (1:1). Салах, 84 (1:2). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Кабай (Лофтус-Чик, 73), Макартур, Миливоевич, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Бентеке, Таунсенд, Заа.«Ливерпуль»: Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум (Лаллана, 65. Ловрен, 70), Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 64).Предупреждения: Кариус, 12. Мане, 24. Бентеке, 38. Макартур, 45.
    Удержится ли «Ливерпуль» в лидирующей тройке?«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта
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