«Эвертон» подаст в суд на голландскую федерацию из-за Кумана

«Эвертон» может подать в суд на Федерацию футбола Голландии из-за зарплаты бывшего главного тренера «ирисок», пишет Liverpool Echo.

Куман в июне 2016 года подписал с ливерпульским клубом трехлетний контракт с окладом 6 миллионов евро в год. В октябре специалист был уволен по причине неудовлетворительных результатов, а в феврале возглавил сборную Голландии.

Расторжение контракта с «Эвертоном» подразумевало, что если на новом месте его зарплата будет составлять не больше 10% от его зарплаты в ливерпульском клубе, то бывшая команда компенсирует ему оставшуюся часть. Как оказалось, Куман подписал контракт со сборной Нидерландов с зарплатой меньше 10% от его зарплаты в «Эвертоне».

В английском клубе предположили, что Куман вступил в сговор с федерацией футбола Нидерландов, и готовят иск в суд.