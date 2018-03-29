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    Аделейе: Перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три

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    Деле Аделейе
    На фото:Деле Аделейе
    Новичок «СКА-Хабаровск» Деле Аделейе рассказал об адаптации в российском клубе.

    «СКА-Хабаровск» подписал контракт с нигерийским защитником

    «Пока что я говорю по-русски совсем немного. Знаю лишь несколько наиболее часто употребляемых слов. Честно говоря, мне непросто, так как я почти ничего не понимаю по-русски, кроме самого элементарного. Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс.

    Хабаровск — очень хороший город. Люблю гулять по нему, несмотря на холод. Люди здесь очень добрые и отзывчивые. Да, здесь и в самом деле очень прохладно, намного холоднее, чем в Турции, где мы сейчас тренируемся. Но я привыкну, надо только немного времени.

    Многие перелеты это просто приключения. Например, перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три, так как добираешься с пересадками и ожиданием. Но я переношу все нормально. Я футболист и это часть моей работы», — приводит слова нигерийца пресс-служба «армейцев».

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