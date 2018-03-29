Аделейе: Перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три

Новичок «СКА-Хабаровск»рассказал об адаптации в российском клубе.

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с нигерийским защитником

«Пока что я говорю по-русски совсем немного. Знаю лишь несколько наиболее часто употребляемых слов. Честно говоря, мне непросто, так как я почти ничего не понимаю по-русски, кроме самого элементарного. Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс.

Хабаровск — очень хороший город. Люблю гулять по нему, несмотря на холод. Люди здесь очень добрые и отзывчивые. Да, здесь и в самом деле очень прохладно, намного холоднее, чем в Турции, где мы сейчас тренируемся. Но я привыкну, надо только немного времени.

Многие перелеты это просто приключения. Например, перелет с Нигерии в Хабаровск может затянуться дня на три, так как добираешься с пересадками и ожиданием. Но я переношу все нормально. Я футболист и это часть моей работы», — приводит слова нигерийца пресс-служба «армейцев».