Экс-врачу «Спартака» грозит до пяти лет тюрьмы

Как сообщает «Московский комсомолец», бывший врач московскогосломал ногу школьнику, который обидел его ребенка.

«Жена мне сказала, что сына в школе избил одноклассник и мне нужно приехать. Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос. Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку. И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю, почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», — сказал Лю.

Медики диагностировали у одного мальчика перелом носа, у другого (того, которого ударил доктор) перелом берцовой кости левой ноги. По словам Лю Хуншена, родители ребенка не имею к нему претензий и обещают не привлекать его к уголовной ответственности.

При этом правоохранители уже возбудили дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По этой статье врачу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Лю работал в «Спартаке» с 2004 года. В начале июня 2017 года клуб объявил о расставании с Хуншэнем.