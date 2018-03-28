Каррера: Перенос матча из Перми в Москву не красит борьбу за чемпионство

Главный тренер «Спартака»высказался о переносе матча премьер-лигииз Перми в Москву.

«Признаться, в Италии ни с чем подобным не сталкивался. На нейтральное поле игры у нас переносились, но вот чтобы одна команда при наличии собственного стадиона взяла и поехала играть так называемый "домашний" матч на арену своего оппонента, это, конечно, уникально.

Я сначала даже не поверил, что такое возможно. Потом мне объяснили, что регламент чемпионата России позволяет подобное развитие событий.

На мой взгляд, это решение абсурдно само по себе, но если оно не идет вразрез с регламентом, что тут скажешь?!

Тренеры тут точно ни при чем, а мой уважаемый коллега Юрий Семин по праву опережает всех в первенстве. Такие вещи определяются на уровне президентов клубов и руководства лиги.

Странно, что это в принципе допускается, тем более речь о концовке чемпионата, где сразу несколько коллективов сражаются за медали, а внизу турнирной таблицы идет битва за выживание.

Повторяю, лидерство "Локомотива" абсолютно заслуженно на сегодняшний день, эта команда реально близка к титулу, но другие ведь еще не сдались, в частности наш "Спартак"

И я думаю, что перенос этого матча из Перми в Москву не красит борьбу за чемпионство», – сказал Каррера «Матч ТВ».