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    Мостовой: Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий?

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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, сравнившего английский футбол с российским.

    Слуцкий: В Англии тренер – босс, в России – физрук

    «Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда за границей не играл и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?

    Что значит, там тренеров уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие — в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют» — цитирует Мостового Национальная служба новостей.

    Ранее Слуцкий заявил, что если Англия родина футбола, то Россия родина альтернативного футбола.

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