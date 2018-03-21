Мостовой: Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий?

Экс-игрок сборной Россиипрокомментировал слова бывшего главного тренера «Халл Сити», сравнившего английский футбол с российским.

Слуцкий: В Англии тренер – босс, в России – физрук

«Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда за границей не играл и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?

Что значит, там тренеров уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие — в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют» — цитирует Мостового Национальная служба новостей.

Ранее Слуцкий заявил, что если Англия родина футбола, то Россия родина альтернативного футбола.